İstanbul’da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, IŞİD, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
Operasyon İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde aktif olan IŞİD, El-Kaide/HAD, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleriyle bağlantılı 15 şüpheli belirledi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından 6 ilçede 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ve TEM operasyon timlerinin de katıldığı baskında yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.