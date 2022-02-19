İstanbul’da vahşet! 4 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir anne 4 yaşındaki çocuğunu kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdükten sonra dil ve bileklerini kesip intihar etmeye çalıştı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Mahallesi’nde bulunan İhlas Marmara Evleri 2 sitesinde yaşandı.

Mersin’de 4 yaşındaki oğlu Mohammad Tahan ile yaşayan 25 yaşındaki Sarah Olabi, sabah saatlerinde eşinin yaşadığı Beylikdüzü’ndeki siteye geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sarah Olabi, burada küçük Mohammad’i kalbinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü.

Sarah Olabi daha sonra dilini ve bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı. Akrabaların bildirmsi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tahan’ın öldüğünü tespit ederken, durumu iyi olan Olabi hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

“ŞOK OLDUM”

Site sakini Buğra Uzuntaş, “Biz sonradan duyduk sonradan öğrendik. Şok oldum. Ben bu sitede 19 yıldır oturuyorum. Umarım suçlular kanun önünde hesap verir. Çok acı bir olay çünkü. Şok oldum” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. DHA

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