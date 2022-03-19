İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek?

Günler öncesinde önlemleri alınan kar yağışı için kritik günler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kar yağışı ile mücadele çalışmaları devam ederken Meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ay sonunu bulacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

MGM'den yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

KIŞ YENİDEN YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.