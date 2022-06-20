İstanbul’da LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

İstanbul’da 30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı. Kadıköy Kaymakamlığı'nın aldığı kararda 'genel ahlakın korunması' vurgusunun yer aldığı madde gerekçe gösterildi.

Fırat FISTIK

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İstanbul'da bugünden başlamak üzere 26 Haziran'a kadar devam edecek 30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri Kadıköy ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı yasak kararı, LGBTİ+ topluluklarına iletilirken, Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararı şöyle duyuruldu:

* “İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü “30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası” konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

* İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01' den – 27.06.2022 günü saat: 23.59'a kadar 7 (Yedi) gün süreyle yasaklanmıştır.”

GENEL AHLAK VURGUSU

Yasak gerekçesi olarak sunulan ‘genel sağlığın ve genel ahlakın korunması' ibaresi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesinde ise şu şekilde yer alıyor:

* “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.”