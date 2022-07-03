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İstanbul’da orman yangını

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 12:26 - 03 Temmuz 2022 Güncellenme:
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