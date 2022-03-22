İstanbul’da sahtecilik operasyonu

İstanbul’da sahtecilik konularıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 3 haftada 3 operasyon düzenledi.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Bağcılar'da bir kişinin polis, asker ve farklı kamu kurumlarına ait sahte kimlikler bastığı belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, bilgisayarında TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) personel kimlik kartı taslağı ele geçirildi.

12 BİN 585 SAHTE İLAÇ KUTUSU

Ümraniye'de mart ayı içerisinde yapılan diğer bir operasyonda ise sahte ilaç kutusu ve bandrol basan bir matbaaya baskın düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 12 bin 585 sahte ilaç kutusu ele geçirildi.

Aralarında kanser ilaçlarının da kullanıldığı birçok tedavide kullanılan ilaçların kutularını basan matbaa belediye ekiplerince mühürlendi.

COVİD İLACI DA VAR, KANSER İLACI DA VAR

Son operasyon ise Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Polis ekipleri, ecza deposu izni olmadığı halde, bir adreste çok sayıda ilaç istiflendiğini belirledi.

Sağlık şartlarına uygun olmayacak şekilde ilaç depolanan adrese operasyon düzenlendi.

Baskında Covid-19, kanser ve organ nakil ilaçlarının da aralarında bulunduğu 1970 kutu, toplamda 47 bin 627 adet ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR

Polisin sahte olabileceğini değerlendirdiği ilaçların, İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek inceleneceği belirtildi.

Şüphelilerin sağlıklı şartlarda bekletilen ilaçları yurt dışına göndererek sattığı öne sürüldü. Ele geçirilen ilaçlar emniyette sergilenirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 9 şüpheli de serbest kaldı.

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