İstanbul’da yollar kapandı, sorumluluk kimde tartışması çıktı

İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek yolları kapandı. Kapanan yollar beraberinde "sorumluluk kimde?" tartışmasını getirdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'u esir alan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar nedeniyle D-100 (E-5) , TEM, Kuzey Marmara Otoyolu, Mahmutbey Gişeler ve Hadımköy'de yollar kapandı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar araçlarını yolda bırakıp gitti. Kapanan yollar nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Yolları açık tutmak için yapılan çalışmalar beraberinde yetki tartışmasını da gündeme taşındı.

İstanbul'da ulaşımın ana omurgasını oluşturan otoyolların hepsinin sorumlulukları farklı kurum ve kuruluşlara ait.

D-100, İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Çayırova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D-100 Karayolu (E-5) ve yan yolları ile 39 ilçedeki ana caddeler İBB'nin sorumluluğunda bulunuyor. 39 ilçedeki ara yollar ise ilçe belediyelerinin yetki alanında.

TEM OTOYOLU, KARAYOLLARINA AİT

Kar nedeniyle çok yoğun sorun yaşanan TEM otoyolu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda. Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeler, İSTOÇ güzergahı da buraya ait.

ICA VE KMO SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLAR

Anadolu Otoyolu ve Avrupa Otoyolu'ndan oluşan ve kar yağışından en çok etkilenen Kuzey Marmara Otoyolu da Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) İşletmesi'nin sorumluluğunda bulunuyor. KMO İşletmesi'nin yatırımcıları Kalyon, Cengiz İnşaat, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY İnşaat.Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sorumluluğu ICA konsorsiyumuna ait

“YEPYENİ OTOYOL 17 SAAT KAPANDI”

Ulaşım uzmanı İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı, İBB'nin sorumluluğunda 4 bin kilometre ana arter bulunduğunu, TEM'in Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun da işleten firmanın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Sarı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun firma tarafından 3 yıldır işletildiğine dikkat çekerek “Son derece teknolojik ve en iyi şartlarda yapılan Kuzey Marmara Otoyolu benzeri otoyollar dünyada hiç kapanmaz. Sebebi belli kilometre aralıklarıyla müdahale yerleri oluşturulur. Burada ise otoyollara, Avrupa otoyol standardında müdahale yerleri yapılmadığı için müdahale mesafeleri çok uzak olduğu için kapanıyor. Bu müdahaleyi yapamadıkları için dün son teknoloji ile yapılmış yepyeni otoyol 17 saat kapandı. Bu büyük bir skandal” dedi.

“TEDBİRLER KAR BAŞLAYINCA ALINDI”

2 gün önceden kar yağışı uyarılarının yapıldığını hatırlatan Sarı, gereken tüm tedbirlerin öncesinde değil kar yağışı başladığında alınmasını eleştirdi.

Tırlara, şehirlerarası otobüslere, ticari araçlara “yola çıkmayın” uyarısının kar yağışı başlamadan önce yapılması gerektiğini ifade eden Sarı, şu ifadeleri kullandı:

* Ticari araçlara 1 Aralık 2021'den itibaren 1 Nisan 2022'ye kadar kış lastiği zorunluluğu getirildi.

* Kim denetliyor? 1 Aralık’tan beri kaç tane arabaya kış lastiği takılmadı diye denetleme yapıldı? Kaçına ceza kesildi? Ben size söyleyeyim. Sıfır.

* Kış lastiğini takmayan araçlar yollar da kaldı ve yolları tıkadılar. İstanbul Belediyesi’nin araçları da tuzlama yapacak yerlere ulaşamadılar.

“HERKES BİRBİRİNE TOPU ATIYOR, HALK MAĞDUR OLUYOR”

İstanbul'da ulaşım konusunda çok başlılık olduğunu dile getiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

* Kentlerde denetim büyükşehir belediyelerinde olmalı. ‘Niye denetim yapmadın, yolların bakımını neden yapmadın' diye büyükşehiri sorumlu tutmalıyız. Şimdi herkes birbirine topu atıyor. Arada halk mağdur oluyor

Yaşanan “sorumluluk kimde” tartışmasına da değinen Sarı “Kar yağdığında İstanbul'da bu sorunlar hep yaşanıyordu. Ama kimse kimseye sorumluluk yüklemesi yapmıyordu. Çünkü belediye ve merkezi hükümet aynı siyasal görüşteydi. Son 2.5 yıldır büyük bir ayrışma yaşanıyor. TEM otoyolu, Basın Ekspres yolu ve diğer otoyolların hepsinin üzerinde ‘ Bu yolu biz yaptık' diye pankartlar var. Hükümet yaptığı icraatları oralarda anlatıyorlar” dedi.

“DERS OLSUN”

Sarı şu uyarılarda bulundu:

* İBB daha çok anons yapabilirdi, insanları daha çok uyarabilirdi. Ama bu bir ders olsun. İnsanları teyakkuza geçirelim.

*Bugün değil iki gün evvel hem devletin hem İBB’nin bunları yapması gerekirdi. Koordinasyon sıkıntısı var, birlikte hareket edilmiyor. Kurumların bir öz eleştiri yapması gerek.

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