İşten çıkarıldı, doğum gününde canına kıydı

Muğla'da 24 yaşındaki Göksenil Feyza Çanoğlu, evinin önündeki tenteye kendisini asarak intihar etti. Arkadaşları, bir süre önce eşinden boşanan genç kadının doğum gününde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiğini söyledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve bir süre önce eşinden boşanan 24 yaşındaki kuaför Göksenil Feyza Çanoğlu dün akşam komşuları tarafından bahçedeki tenteye asılı halde bulundu.

Komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çanoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen genç kadının yakınları ve arkadaşları büyük şok yaşarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Göksenil Feyza Çanoğlu’nun arkadaşları, “Kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı. Zaten huzursuzdu, bir de doğum gününü kutlamaya hazırlanırken işten çıkarılması onun için büyük bir yıkım oldu. Çok duygusal ve iyi bir insandı. Art arda gelen bunalımları kaldıramadı ama böyle olması gerekmezdi” dedi.

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