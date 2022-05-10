İşten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptılar

Bursa, Kütahya ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren Murat Kablo'da çalışan yaklaşık 40 işçi Türk Metal Sendikası'na üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı. Sendikanın Bursa'daki 8 Şubesi İnegöl'deki fabrika önünde işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak için eylem yaptı.

Halil ATAŞ

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Bursa İnegöl, Kütahya ve Kocaeli’de faaliyet gösteren Murat Kablo’da çalışan yaklaşık 40 işçi sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı.

İnegöl ilçesi OSB'de faaliyet gösteren Murat Kablo fabrikası toplanan 8 Türk Metal Sendikası Şubesi, işten çıkartılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika önünde eylem yaptı. Vardiyası biten işçiler, servis otobüslerinin içinde, eylem yapan arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.

“KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI”

Fabrika önünde yapılan eylemde, sürücüsünün servis otobüsünü sendika üyelerinin yanından hızlı bir şekilde hareket ettirmesi kısa süreli gerginliğe yol açtı. Polisin araya girmesiyle ortam yatıştı.

“TÜRK METAL BURADA OLACAK”

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selda Tekman, “Murat Kablo, Kocaeli, Kütahya ve Bursa’da Türk Metal’e üye oldukları için işten çıkartılan toplam 40 kişi var. Anayasal hakkımızı kullanarak, işten atılan emekçi arkadaşlarımıza destek olmak için 8 Türk Metal Sendikası Şubesi olarak oradaydık. Türk Metal Sendikasını seçen hiç kimse yalnız değildir. Fabrika yetkilileri bunu iyi duysunlar. Türk Metal Sendikası burada olacak” dedi.

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