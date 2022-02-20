İtfaiyeci eğitiminde akılalmaz kaza

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde eğitim atlayışı yapmaya çalışan itfaiye eri Veysel Atçı, dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten şişme yatağın kenarına çarpıp kafa üstü yere çakıldı. Baygınlık geçiren Atcı, tedavi altına alınırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ahmet KAYA

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Uygulamalı eğitim sırasında itfaiye eri Veysel Atçı, itfaiye aracının merdivenlerine çıktı ve şişme yatağa atlamak isterken merdivendeki mekanizmanın da sallanmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten şişme yatağın kenarına çarpıp yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çalışma arkadaşları Atçı’nın yardımına koştu. Kafasından yaralandığı belirlenen Veysel Atçı olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.1,5 yıllık itfaiyeci olduğu açıklanan Atçı’nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yaşanan eğitim kazası ise saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi.