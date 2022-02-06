İYİ Parti Isparta’dan seslendi: Halka kimsenin bunu çektirmeye hakkı yok, istifa edin!

Isparta'da bir süredir yaşanan elektrik ve su kesintilerinin yol açtığı sorunları yerinde takip etmek ve yetkililerle temaslarda bulunmak üzere milletvekillerinden oluşan İYİ Parti heyeti bugün kente geldi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, donarak ölenlerin açıklanması gerektiği çağrısında bulunarak, yaşanan krizden dolayı yetkilileri istifaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’daki kar yağışı sonrası yaşanan elektrik ve su kesintileriyle nedeniyle kentin afet bölgesi ilan edilmesini gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’daki elektrik kesintileriyle ilgili partilerinin Isparta İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam da yer aldı.

“ISPARTA BÜYÜK BİR KRİZ YAŞIYOR”

Isparta’nın büyük bir kriz yaşadığını belirten Cesur, Türkiye’de çok nadir görülen bir hadise ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Kesintinin bazı noktalarda 4. gününe girdiğine işaret eden Cesur, “Isparta Türkiye’nin en çok kar alan illerinden bir tanesi değil. Isparta neden böyle feci bir durumla karşı karşıya kaldı? Bu feci bir durumdur. Öncelikle çok yadırgadığımı söylemem lazım. AK Partili iktidar Belediye Başkanı ilk yaptığı açıklamada bunun bereket olduğunu ifade ederek, belki hadisenin bu kadar kötü olduğunu öngöremedi ama biz vatandaşlarımızda sabahlara kadar temas halindeydik. Muhtarlarımız çok ciddi sıkıntıya düştüler. Bizler vatandaşlara yardımcı olmak için uyku uyumadan çok büyük bir krizle mücadele ederken, yetkililerin böyle bir hadiseyi hafif görerek “Burada afet yoktur” demesi, daha sonra “Bazı yerlerde afet vardır” demesi kafalarda biraz karışıklık yarattı. Kar Isparta’ya yağdığı andan itibaren müdahale edilebilseydi -ki bu uzmanların verdiği teknik bilgidir, vatandaşların da bizlerin de gözlemlediği bir hadisedir, bu duruma gelmezdi. Elektrik tellerinin kopmasına neden olduğu söylenen ağaçlarda yeterli budama yapılsaydı belki bu hale gelmezdi” dedi.

Kar yağışı sonrası 8 ilçe merkezinde, 188 köyde elektrik kesintisi yaşandığına dikkat çeken Cesur, “Buradan sormak istiyorum. Bunu nasıl küçük gösterirsiniz? 113 bin haneye, meskene elektrik verilememiş” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN BUNLARI ÇEKTİRMEYE HAKKI YOK”

İlçe merkezlerinin, kasabaların, mahallelerin, köylerin kışın ortasında karın altında kaldığını dile getiren Cesur, “Hepimiz kar yağışı ile cereyanın nasıl serbest kaldığını gösteren video görüntülerini sosyal medyada izledik. Bakımsızlıktan dayanıksız hale gelmiş, değiştirilmemiş kabloların nasıl koptuklarını, onların değiştirilmesi için zamanında budaması yapılan ağaçların ne halde olduğunu beraber izledik. O yüzden bunu yok sayamazsınız. Ben Isparta halkını temsil eden milletvekili olarak yetkilileri bu hadisenin büyüklüğünü görmeye davet ediyorum. Birinci işimizin bu olması lazım. Tıp doktoru gibi söyleyeyim; teşhis edeceksiniz ki tedavi edebilesiniz. Isparta halkı sıkıntıda. Isparta halkına kimsenin bunu çektirmeye hakkı yok” açıklamasında bulundu.

“DONARAK ÖLDÜKLERİ SÖYLENİYOR”

Isparta halkının günlerce elektrik alamadığını, hastaların oksijensiz kaldığını vurgulayan Cesur, pandemi nedeniyle evlerinde tedavi görenlerin de gidecek yer bulamadığına dikkat çekti.

“Bebekli insanlar evlerinde tüp varsa ocaklarını yakarak bebeklerini ısıtmaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar” diyen Cesur, “Oksijen tüpü kullanan kronik hastalar, kalp hastaları çok büyük sıkıntıya düştüler. Birçok ölümlerin buna bağlandığı, donarak olduğu söyleniyor. Bunların da açıklanması lazım” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Isparta’ya 2 gün boyunca su verilemediğini aktaran Cesur, normal kar yağışı olduğu dönemlerde de kentin köylerinde problemler yaşandığına değindi.

“BURASI SÜLEYMAN DEMİREL'İN MEMLEKETİ”

“Isparta’nın su ve elektriğe mahrum olması ayıptır” diyen Cesur, şöyle devam etti:

“Ben Isparta milletvekili olarak bu ayıbı dile getirmezsem çok büyük haksızlık etmiş olurum. Burası Süleyman Demirel’in memleketidir. Süleyman Demirel kimdir? Süleyman Demirel; Cumhurbaşkanıdır, Başbakandır ama daha önemlisi kendisinin de övünerek taşıdığı su mühendisidir. Türkiye’yi, Isparta’yı dünyada birçok yeri suya ve elektriğe kavuşturan ‘Barajlar Kralı’ unvanını almış, Şevket Süreyya’nın değimi ile suyu bulan kişidir. Şimdi Süleyman Demirel’in memleketinde, siz Isparta’nın köylerini susuz bırakırsanız ve bugün bir kar yağdı diye basiretsiz ve beceriksiz yönetim anlayışınız ile Isparta halkını üşümeye, donmaya ve yalnızlığa terk ederseniz biz onların haklarını söylemek için “Yanlış yapıyorsunuz hemşehrim” deriz.”

“SAYIN BAKAN TELEFONUMUZA ÇIKMADI”

Cuma günü konuyu AKEDAŞ yetkilisi ile görüştükten sonra “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yeterli elemanız var ve yeterli elemanla beraber müdahale ediyoruz” karşılığı aldığını aktaran Cesur, buna rağmen Isparta halkının neden elektriksiz kaldığını sorduğunu söyledi.

“En kısa sürede düzelteceğiz” yanıtını aldığını kaydeden Cesur, hadisenin büyüklüğünün ortaya çıkması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ulaşmak için bütün çabaları harcadığını dile getirdi.

Bakan Dönmez’in yoğunluğundan dolayı telefonlara çıkmadığını belirten Cesur, “Ulaşamayınca, TBMM’deki haklarımızı kullanarak kendisine önerge vererek Isparta’daki problemi dile getirelim dedik. Partimiz adına bir soru önergesi verdim” şeklinde konuştu.

Önergeye cevap alamadığını, telefonla geri dönüş olmadığını belirten Cesur, “Yetkililerden herhangi birisi muhatap kabul edip, bu problemi çözmek için gösterdiğimiz enerjide bizimle işbirliğine girmediler. Biz gece gündüz yollarda sokaklarda telefonlarla vatandaşlara kendi imkanlarımızla çare bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU AFET DEĞİL DE NE?”

Isparta’da perşembe günü kar yağacağının belli olmasına rağmen neden önlem alınmadığını soran Cesur, “Bu önlemlerin alınması gerekirdi. İlk saatten itibaren muhtarlarımız çok sıkıntıya düştüler. Habersiz bırakılan muhtarlarımız bir yetkiliye ulaşamadılar. Vatandaşlarımıza 2-3-5-10 saat sonra elektrik geleceği söylendi ama gelmedi. Gelip giden elektriklerden dolayı ciddi zararları oldu. Daha sonra kriz masasına ulaşan arkadaşlardan, Isparta’nın yüzde 90’ında elektrik olmadığını öğrendik. 30 saat geçtikten sonra Isparta’nın yüzde 50’sinde elektrik yok. Bu bir afet değil de nedir?” şeklinde konuştu.

Cesur, kesintiyi takip eden 24 saatten sonra da kar küreme faaliyetlerinin başarısız olduğunu, belediye otobüslerinin öğrenciler tarafından itildiğini, Isparta halkının kendi sokaklarını açmak için meşakkatli bir şekilde çalıştığını ekledi.

Cesur şöyle devam etti: Bütün bunlardan sonra 21. yüzyılda Isparta’yı bu kadere mahkum edenleri kınamak istediğimizi söylemek istiyorum. Isparta halkının kaderi değildir, Isparta halkı yalnız değildir, Isparta geleceği yön veren büyük siyasetçilerin çıktığı, Türkiye siyasetini belirleyen bir şehirdir.

“İNKAR SİYASETİ YAPACAKSANIZ TUTMAZ”

Isparta Belediye Başkanı’nın süreç içindeki açıklamalarını hatırlatan Cesur, şöyle tamamladı: “Eğer inkar siyaseti yapacaksak tutmaz. Isparta halkının bizzat yaşadığı bir hadisedir. Bunun üzerini mürekkep dökerek mürekkebin üzerini örtü ile kapatamazsınız. Isparta’dan 32 kat nüfusu olan İstanbul’u eleştirirken aynı iyimserliği gösterdiler mi bunu merak ediyorum. Isparta’da 3 gündür elektrik yok. Hala 20 bin abone yok, geri kalanlara verildi deniyor ama bize gelen bilgiler bu şekilde değil. Soru önergemde belirttiğim gibi bütün bunların tespit edilmesi ve bunların vatandaşla paylaşılmasına davet ediyoruz. Isparta halkı 10 yıl sonra Regaip Kandili’nde hem elektriksizliğe hem de susuzluğa mahkum edildi. Ben Isparta halkının bugünden sonra ampulleri söndüreceğine inanıyorum. Biz Isparta halkının yanındayız, Isparta halkı sahipsiz değil.”

“ISPARTA'DA AFET YAŞANDI”

Genel Başkan Meral Akşener’in talimatı doğrultusunda Isparta’daki vatandaşların mağduriyetine dikkat çekmek için kente geldiklerini ifade eden Dikbayır ise “Isparta’da bir afet yaşandı. 39 santim kar yağdı ama maalesef belediyenin, valiliğin ve diğer birimlerin beceriksizliğinden dolayı maalesef 430 bin nüfuslu bir şehir 3 gündür elektriksiz. Hala elektriksiz olan kısımları var. Buna bağlı olarak su verilemeyen yerler de var. 21. yüzyılda Isparta böyle bir afetle karşı karşıya” dedi.

“ISPARTA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN” TALEBİ

TBMM’de pazartesi günü Isparta’nın afet bölgesi ilan edilmesini talep edeceklerini ifade eden Dikbayır, “Meclis Başkanı’nın Sayıştay’dan özel denetleme isteme yetkisi var. Hem belediye hem valilik hem de özellikle elektrik dağıtım firması hakkında bunu da talep edeceğiz. Çünkü bu şirketler özelleştirilirken “Özel şirketlerin daha çok yatırım yapacağı” bahane edildi. Ancak geldiğimiz noktada bu şirketlerin eskisine göre daha kötü hizmet verdiğini görüyoruz, eskisine göre daha kötü hizmet aldığınızı görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ”

Dikbayır şöyle devam etti:

“Buraya bakan ve şirketin sahibi Cengiz ve Kolin İnşaat, Türkiye’nin neresinde iş yaptıysa sorun çıkardı. Bunların da sözleşmelerinin gözden geçirilmesini, sözleşmelerinin feshedilmesini talep edeceğiz. Çünkü Türk milletinin bu gruptan, 5’li çeteden çektiği yeter. Burada Isparta halkını mağdur ettiler. Kuzey Marmara Otoyolu’nu yine bu şirketler yaptı. En lazım olduğu dönemde karda kışta kapandı. Yine 3. havalimanını bu şirketler yaptı. O havalimanında da çöken çatı vardı. O havalimanı da karda kışta çalışmadı, binlerce insan mağdur oldu. “

Ispartalı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için İYİ Parti grubu olarak yaşananların takipçisi olacaklarını vurgulayan Dikbayır, “Afet bölgesinin ilan edilmesinin yanı sıra, buradaki vatandaşlarımızın başka mağduriyetlerinin giderilmesini de talep edeceğiz. Elektrik kesintisinden evlerde ve işyerlerinde oluşan elektronik eşyalarda mağduriyetler var. Bunları şirketlerle mahkemelik olmak yerine, hükümetlerin bu mağduriyetleri gidermesini daha sonra bu şirketten de hükümetin talep etmesini, biz onlardan talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Isparta’daki bu mağduriyetin yakın takipçisi olacaklarının altını çizen Dikbayır, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Eğitime ara verildiği hatırlatılarak elektrik kesintisi nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime nasıl ulaşacağı sorulan Dikbayır, “Elektrik olmayan bir yerde internet de olmaz. Isparta merkeze en yoğun olduğu zaman 30 santim kar yağmış. Bir buçuk karış karda bu belediye böyle çöpleşiyorsa eyvah” karşılığını verdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Yaşananlarla ilgili “Siyasi bedel beklentiniz var mı?” sorusuna cevap veren Cesur ise yetkilileri istifaya davet ettiklerini hatırlattı.

İYİ Parti heyeti toplantı sonrası kar yağışı nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu, Yakaören Köyü ve Deregümü Köyü’nde vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlginizi Çekebilir AKP'li vekilden Isparta açıklaması

İlginizi Çekebilir Ispartalı vatandaşın isyanı: 5 gün mağarada yaşar gibi yaşadık