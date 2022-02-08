İYİ Partili Cesur, Isparta’da yaşanan elektrik krizi üzerinden sorumluları istifaya davet etti

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’da yaşanan elektrik krizi üzerinden sorumluları istifaya davet etti. Cesur, “ Yetkililere sesleniyorum; o koltukları işgal etmeyiniz. O işgal ettiğiniz koltuklar millete hizmet etmek için geldiğiniz koltuklar. Isparta halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz.” dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Isparta'da yaşanan elektrik krizi ardından bilgi kirliliği yapmakla suçlandıklarını belirten Cesur, “Yolların ulaşıma kapandığı, suların akmadığı, telefon iletişiminin kesildiği, yetkililerden uzun süre bilgi alınamadığı böylesi bir yönetimsel felaket örneğini Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse görmedik” dedi.

Kar yağışını takip eden kesinti anında Isparta genelinde yüzde 93 oranında elektrik verilemediğini kaydeden Cesur, “188 köyde elektrik kesintileri yaşandı. 113 bin aboneye elektriksiz kaldı. Isparta'mız 2022 yılında, kışın ve karın ortasında günlerce karanlığa ve elektriksizliğe terk edildi.” ifadelerini kullandı.

Sürecin başından beri ciddiyetsiz, başarısız ve beceriksiz bir yönetimle karşılaştıklarını dile getiren Cesur, “Isparta'mızda hayat felç olmuşken artık bir AK Parti klasiği haline gelmiş, görmezden gelme, inkar ve gerçeği gizleme hadisesi ile karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

“BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'YA GELMEK DURUMUNDA KALDI”

Isparta Valisi ve Isparta Belediye Başkanınca yapılan açıklamalarda durumun ciddiye alınmadığını gördüklerini belirten Cesur, bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i aradığını ancak yurtdışında olduğu gerekçesi ile Bakan Dönmez'in telefonuna çıkmadığını söyledi.

Bakan Dönmez'e ulaşamadığı için 4 Şubat günü İYİ Parti adına soru önergesi verdiğini hatırlatan Cesur, buna da cevap alamadıklarına dikkat çekti.

Ertesi gün Bakan Dönmez'in Isparta'ya gelmek durumunda kaldığını savunan Cesur, “Bir yandan da kent merkezinde mahalle aralarındaki yolların ve köy yollarının günlerce kapalı kaldığı, bölgesel olarak bazı yerleşim yerlerine ve konutlara 2 gün su verilemediği bir afet yaşanıyordu.” şeklinde konuştu.

“TALİHSİZ AÇIKLAMALAR İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Süreç içindeki çelişkili açıklamalara dikkat çeken Cesur, şöyle devam etti:

“Bu esnada bir sorunun büyün boyutları ile kamuoyunda yer almasına çalışırken, AK Partili Isparta Belediye Başkanı, bizim için “Bilgi kirliliği yapıyorlar” dedi. Oysa ki biz Isparta halkına yardım talep ediyorduk. ‘Isparta'da afet yok, ona rağmen sağolsun Bakan Bey Isparta'ya geldi' şeklinde talihsiz bir açıklama ile de karşılaştık. Isparta Valiliği ise sorunlar çözülmemişti ama 5 Şubat günü yapılan yazılı açıklamada “yolların tamamı açıldı” dedi. Hala kapalı yollarken varken yolların açıldığına ve elektrik verilemeyen yerleşimler varken elektrik sorunun giderildiğine yönelik açıklamalar yapıldı. AK Partili Isparta Belediye Başkanı ‘afet değildir' diyordu. AK Partili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise ‘bu bir afettir' diyordu. 5 Şubat'ta Valilik, ‘Durum kontrol altına alındı, bir sorun yoktur' diyordu. Ancak ertesi gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Isparta'ya gelmek zorunda kalıyordu.”

“İKTİDAR KENDİ İÇİNDE FİKİR BİRLİĞİNE VARAMADI”

İçişleri Bakanı'nın Isparta Valisi'nin görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Afet nedeniyle” dediğine dikkat çeken Cesur, “İçişleri Bakanlığı olayın bir afet olduğunu anlamış ama dediğim gibi iktidar kanadında olayın ne olduğu tespit edilebilmiş değil” şeklinde konuştu.

“ISPARTA HALKI SİZE HAKKINI HELAL ETMİYOR”

Cengiz Holding'in de “Elektrik dağıtım görevini üstlendiğimiz bölgede bir afet durumu söz konusu oldu” şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldığını savunan Cesur, “Bakan Bey ise “Hakkınızı helal edin” diyor. Isparta halkı size hakkını helal etmiyor Sayın Bakan. Dün gece yarısı Eğirdir'de bütün vatandaşlarımızla beraberdik. Soğuktan neler çektiklerini anlatan vatandaşlarımız sorduğumda bu şekilde söylememi istediler.“ şeklinde konuştu.

“YETKİLİLERE SESLENİYORUM: O KOLTUKLARI İŞGAL ETMEYİN”

İstifa çağrısında bulunan Cesur, “Bütün bunları yapamıyorsanız, beceremiyorsanız ben yetkililere sesleniyorum; o koltukları işgal etmeyiniz. O işgal ettiğiniz koltuklar millete hizmet etmek için geldiğiniz koltuklar. Atanarak gelmiş olan tüm görevlilerin devletin memurları olmaları gerekiyor. Seçilerek gelenlerin de kendisini seçen halka hizmet etmek için orada bulunmaları gerekiyor. Isparta halkı olarak biz hakkımızı helal etmiyoruz.” dedi.

“BASİRETSİZLİK VE BECERİKSİZLİK”

Yaşanan sıkıntılara rağmen Belediye Başkanı'nın, “Bu iki-üç günlük sıkıntı bizi rahatsız etmedi… Azcık elektrik kesildi başka da bir sıkıntımız olmadı” dediğini aktaran Cesur, “Bu enerjisiz kaldık gibi basite indirgenerek açıklanamaz. Bu bir basiretsizliktir, beceriksizliktir. ‘Bereket yağdı, yaz kurak geçmeyecek' diye sevinenlere sesleniyoruz. Bununla avunamazsınız, inkar etmeye çalışmayın, ortada net bir afet var.” açıklamasını yaptı.

Isparta Belediye Başkanı'nın “Tellerimizin hepsi bakımlı” dediğini de aktaran Cesur, “O zaman bu teller niye koptu, direkler neden yamuldu 30 santim karda? İşte, yetkililerin, bakanlığın, belediyenin ve hatta valiliğin de üzerine düşeni yapmamasıyla ve hatta daha da vahimi durumu kavrayamamasıyla sorun bu günlere gelindi.” değerlendirmesinde bulundu.

“ISPARTA MALUM 5'LİYE TERK EDİLMİŞ”

Isparta'nın malum 5'liye terk edildiğini ifade eden Cesur, “Elektrik dağıtımı ve altyapısı için denetleme yapılmamış, takibi yapılmamış. Şirket yapması gereken bakımı yapmamış, ayırması gereken kaynağı ayırmamış, alt yapı yatırımlarını ihmal etmiş. Belediye bunu koordine etmemiş, Enerji Bakanlığı bunu takip etmemiş. Isparta yalnız, sahipsiz bırakılmış” diye ekledi.

Yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı ile kriz masası oluşturduklarını hatırlatan Cesur, sözlerinin devamında çözüm önerilerini sıraladı.

“BU MİLLET İÇİN ELİNİZİ KALDIRIN”

Isparta'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Cesur, konunun tüm boyutlarıyla araştırılması için önerge verdiklerini belirtti.

Araştırma komisyonunun kurulması durumunda Meclis Başkanlığı'nın Sayıştay denetimi isteyebileceğine dikkat çeken Cesur, “Buradan TBMM'deki mevkidaşlarıma sesleniyorum, bu sefer ellerinizi vatandaş adına kaldırınız. Komisyon kurulursa Sayıştay orayı denetleyip, eksikleri giderecek. Yapılan yanlışların neden kaynaklandığını, sorumluları tespit edecek ve bunların bir daha yaşanmaması için belki örnek olacak. Gelin bu millet için ellerinizi kaldırın” dedi.

Cesur, zararın tazmin edilmesini ve zarara uğramış vatandaşlara bu tazminatların eksiksiz olarak verilmesini istediklerini ekledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin yeterli bir şekilde denetlenmemesi sebebiyle vatandaşa sadece fatura kestiklerini savundu.

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