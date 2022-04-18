İYİ Partili Kavuncu: Despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız

İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç’in tutuklanmasıyla ilgili İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yapıldı. Yaşanan olaya tepki gösteren İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "20 yaşındaki bir arkadaşımızın yalnızca 15 dakika kalan bir paylaşımına tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

Sozcu.com.tr

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Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan sosyal medya paylaşımını, paylaşan İYİ Partili üniversite öğrencisi Alp Emeç, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Emeç'in tutuklanmasıyla ilgili İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıldı.

“ÜLKESİ İÇİN MÜCADELE EDEN HİÇBİR GENCİ KORKUTAMAYACAKSINIZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve gençlik kollarının katıldığı toplantıda konuşan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever, şunları söyledi:

– Alp Emeç partimizin gençlik kollarında görev alan, henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi bir arkadaşımız. Bu sabah Alp'in yanındaydım. Sizlere bir haberim var ve bu haber korku iklimini yaymaya çalışan mevcut iktidar için kötü bir haber. Alp'in morali son derece yerinde.

– Alp'in sevenlerine, arkadaşlarına ve kendisi için mücadele eden herkese çokça selamı var. Alp'i korkutamadınız, görüyorsunuz. Ve buradaki gençleri de korkutamadınız. Ve ülkesi için mücadele eden hiçbir genci korkutamayacaksınız. Başta Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, İl Başkanımız Buğra Kavuncu'yla birlikte konuyu titizlikle takip ediyoruz.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET KONUSUNU SUÇ OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ”

Alp Emeç'in tutukluluğuyla ilgili konuşan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ise şu ifadeleri kullandı:

– Türkiye'de sadece 2020 yılı verileriyle 160 bini aşkın vatandaşa Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılmış. 10 binden fazlasına hüküm verilmiş. Bunların içinde 1100 tane 18 yaşının altında çocuk var. Ve on tane çocuk tutuklu var. Biri de 12 ile 14 yaş arasında.

– Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fikir suçundan dolayı hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı. Şimdi ne değişti de 20 sene sonra Sayın Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı hale geldi? İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu suç olmaktan çıkaracağız.

“GENÇLER KONUŞACAK, ALP DE KONUŞTU”

“Bugün bu basın toplantısını tamamen genç arkadaşlarımızın yapmasını istedik” diyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise şunları söyledi:

– Ama ana kademe olarak da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu hissetmeleri için kendileri birlikte yapalım dediler. Çünkü olayın mağduru genç bir arkadaşımız. Bunun mücadelesini verecek olan da yine bizlerle birlikte gençler. Gençler konuşacak, Alp de konuştu ve konuşurken İYİ Parti teşkilatları olarak iki temel düsturumuz var.

– Özgürce konuşacağız ve siyasetteki nezaket dilini de asla terk etmeyeceğiz. Alp de attığı tweet'i korktuğu için değil bu iki kavram üzerinde hareket ettiği için geri aldı. Hakaret kastıyla bir şey yapmadığını kendisi de ifade ediyor. Bunun ne çağdaş ne de bugünkü evrensel hukuk anlayışıyla bağdaşmadığını hukukçu arkadaşlarımız biliyor.

“DESPOTLAŞMIŞ BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

– Biz, büyük bir medeniyetin devamı olan bu toprakların üzerinde yaşıyoruz. Yaşadıklarımız, bunu anlamakta zorluğa sevk ediyor. Biz, bu yönettiği büyük imparatorlukta gururlanıp da despotluk yapmasın diye kulağına sürekli ‘Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var’ diyen bir neslin devamıyız.

– Bunlar, bu medeniyeti kavrayanların yapacağı iş değildir. Kendini bu şemsiye altında barındıran, bu kavramları suiistimal edip gençliğe bunları yaşatanların kullandığı değerlerdeki samimiyete itibar etmeyin. 20 yaşındaki bir arkadaşımızın yalnızca 15 dakika kalan bir paylaşımına tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız.

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