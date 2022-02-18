İYİ Partili Özel: Oto Test Merkezi lafta kaldı

Bursa İYİ Parti Yenişehir ilçe Başkanı Ercan Özel, 2013 yılı Mayıs ayında iktidar partisi tarafından Yenişehir’e müjde olarak sunulan ve o tarihten bu yana yaklaşık 9 yıl boyunca yapılmayan Oto Test Merkezi’nin sadece lafta kaldığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, AKP iktidarının sözünü verdiği Oto Test Merkezi lafta kaldı.

“PROJENİN RAFA KALKTIĞINI ÖĞRENDİK”

İktidarın verdiği sözü yerine getirmediğini belirten İYİ Parti Yenişehir ilçe Başkanı Ercan Özel, “2013 yılı Mayıs ayında iktidar partisi tarafından Yenişehir'e müjde olarak sunulan ve o tarihten bu yana yaklaşık 9 yıl boyunca yapılmayan Oto Test Merkezi sadece lafta kaldı. Yenişehir halkı olarak üzülerek görüyoruz. Yetkili makamlardan aldığımız bilgilere göre, Yenişehir'de Oto Test Merkezi Projesinin kesin olarak rafa kalktığını öğrendik” dedi.

“KAMULAŞTIRILAN ARAZİ KALKINMAYA AÇILMALI”

Oto Test Merkezi için kamulaştırılan arazinin konumu ve yapısı da göz önüne alınarak Yenişehir'in kalkınmasına yönelik projeler için değerlendirilmesinin uygun olacağını belirten Özel, İYİ Parti olarak bizim görüşümüz bu alanın Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Lojistik Merkezi olarak değerlendirilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUN PAZAR SIKINTISI”

Yenişehir'in ana geçim kaynağının tarım ürünleri olduğunun altını çizen Özel şunları söyledi:

“Yaklaşık 400 bin dönümlük arazide tarımsal üretim yapılan Yenişehir ovası, toprak kalitesi ve ürün çeşitliliği ile ülkemizde oldukça önemli bir yere sahip bulunuyor. Yenişehir'de üretim yapan çiftçilerimizin en büyük sorunu ise pazar sıkıntısı.Yıllar önce ilçemizde hizmet veren TAT Konserve Fabrikası üreticilerimiz için büyük bir fırsattı. Bu fabrikanın kapanması çiftçilerimizi zor durumda bırakırken istihdama yaptıkları katkı anlamında da ilçemize büyük bir yara açtı.”

“TARIMSAL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OLMALI”

“Oto Test Merkezi için kamulaştırılan 4 bin 300 dönümlük arazinin 3 bin dönümünü Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmasının önemine vurgu yapan Özel, “Eğer bu proje uygulanırsa Yenişehir'de TAT Konserve Fabrikası gibi 100 adet yeni tarıma dayalı fabrikanın yanında soğuk hava depoları ve yaş sebze meyve ihracat depoları ile entegre bir Tarımsal organize sanayi bölgesi Yenişehir'i ayağa kaldıracağı gibi binlerce Yenişehirli gencimize iş imkanı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

2017 YILINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa’nın Yenişehir ilçesi Çardak köyünde 4 bin 350 dönümlük araziye Otomotiv Test Merkezi kurulması için 2014’te planlama yapmış, 2017’nin Aralık ayında protokol imzalamıştı.

OYUNCAK ARABALAR İLE AÇILIŞ YAPMIŞLARDI

İYİ Parti Bursa il ve ilçe teşkilatları 2020 yılında, yapımı yılan hikayesine dönen Yenişehir’deki Otomotiv Test Merkezi’nin sembolik olarak açılışını yapmış, tahta pistte uzaktan kumandalı araçlar yarıştırılıp test edilmişti.

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