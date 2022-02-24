İYİ Partili Usta: PTT’nin HGS satışlarında büyük bir vurgun var

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in gündeme getirdiği PTT’nin HGS satışları hakkında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ortada büyük bir vurgun olduğunu söyledi. Usta, "HGS satışlarının tamamının PTT kasasına girme ihtimali varken bunun sadece yüzde 40'ı PTT'ye ait oluyor" dedi. Usta konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na soru önergesi verdiklerini de belirtti.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Otoyol ve köprü geçişlerinde HGS kullanımının gerektiğini belirten Usta, HGS satış yetkisinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde PTT’ye verildiğini söyledi.

PTT’nin kendi kurumsal kimliği ile söz konusu satışı yapması mümkünken bunu yüzde 40’lık hissesine sahip olduğu PTTeM şirketinin internet platformu olan pttavm.com üzerinden gerçekleştirdiğini ifade eden Usta, HGS yüklemek için PTT’nin internet sitesine girildiğinde “Yalnızca pttavm.com üzerinden yükleme yapılmaktadır” uyarısı ile karşılaşıldığına dikkat çekti.

“HGS SATIŞLARININ YÜZDE 40’I PTT’YE GİDİYOR”

PTTeM şirketine bir imtiyaz verildiğini ancak şirketten giriş bedeli ya da başka bir ücret alınmadığını kaydeden Usta, “HGS satışlarının tamamının PTT kasasına girme ihtimali varken bunun sadece yüzde 40’ı PTT’ye ait oluyor. Yüzde 60’lık kısmının da bu şirketin eline geçtiğini ifade ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuyla ilgili çıkışı ardından PTT’den yapılan açıklamayı hatırlatan Usta, “'Bu işte PTT karlıdır' anlamında hiçbir açıklama yok.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yalnızca pttavm.com üzerinden yükleme yapılmaktadır” uyarısının Akşener’in açıklamaları ardından “İnternet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca pttgov.tr, pttturkiyegov.tr, pttavm.com sitelerinden yükleme yapılmaktadır.” şeklinde değiştiğine dikkat çeken Usta, sitelere daha sonra da pttbank’ın eklendiğine işaret etti.

“DEVLETİN BİR KURUMU BU HALE DÜŞER Mİ?”

Pttbank’tan yükleme yapılamadığını vurgulayan Usta, “Böyle bir şey olabilir mi? Devletin bir kurumu bu hale düşer mi? İddialarımızın doğruluğunu belgelerle ortaya koyuyoruz. Kaldı ki bizim söylediklerimizin bir kısmı alt komisyonda görüşülen 2020 yılı Sayıştay’ın PTT raporunda da var. Yani biz devletin denetçilerinin tespit ettiği bir şeyi biraz daha kamuoyunun gündemine getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

PTT’nin başka sayfalarında ise hala sadece pttavm.com isminin geçtiğini vurgulayan Usta; PTT'nin, Ulaştırma Bakanlığı'nın hatta hükümetin açıklama yapmak durumunda olduğunu ekledi.

“BU YAPILAN BÜYÜK BİR VURGUN”

Sayıştay raporundan başka bir tespiti aktaran Usta, PTT’nin toplamda 12 milyon 60 bin TL ile şirkete yüzde 40 ortak olduğuna dikkat çekip, “Bunu bize nasıl açıklayacaklar?” diye sordu.

Usta şöyle devam etti:

“Esas itibariyle bu yapılan büyük bir vurgundur. Ulaştırma Bakanlığı bunu milletimize açıklamak durumundadır. Milletimizin kıt kanaat geçindiği bu ortamda verdiği paralardan alınan komisyonların-gelirlerin yüzde 60’nin bir başka şirkete… Hakan Çevikoğlu kimdir ben bilmiyorum. Onu gazeteciler olarak sizler araştıracaksınız. Kime yakındır, neden böyle bir imtiyaz verilmiştir, neden hiçbir şey alınmadan böyle bir imtiyaz verilmiştir? Üstelik sermayesi 150 bin TL’lik olan bu şirkete 12 milyon 60 bin TL ile yüzde 40 hissesine sahip olmak için neden para ödenmiştir? Hükümetin bunu açıklaması gerekir.”

“ŞEFFAF OLMADIĞI İÇİN RAKAMLARI GÖREMİYORUZ”

Usta, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HGS satışlarındaki kamu zararı sorulan Usta, “Şeffaf olmadığı için rakamları tam göremiyoruz. Bu Sayıştay’ın raporunda da yok. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. İYİ Parti olarak Ulaştırma Bakanlığı’na bir soru önergesi verdik. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Ondan sonra bu iş biraz daha netleşecektir” dedi.

PTT’nin uzun zamandır kötü yönetildiğini Varlık Fonu’na alındıktan sonra ise zararın çok büyük boyutlara ulaştığını ifade eden Usta, HGS dışında PTT hakkında başka iddiaların da ortaya atıldığını hatırlattı.

Usta, gelecek hafta konuyla ilgili araştırma önergesi vereceklerini ekledi.