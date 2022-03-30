İYİ Parti’nin saha çalışmasına polis engeli

İYİ Parti Çankaya ilçe teşkilatının giydirilmiş minibüsle saha çalışması polis tarafından engellendi. "Kanuna aykırı olarak, siyaset yapmam engelleniyor” diyen İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu, müdahale hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı’nın dün Atatürk Bulvarı'nda giydirilmiş minibüs ile yaptığı saha çalışması polis tarafından engellendi.

İYİ Parti'nin minibüsü polis tarafından trafikte bekletilirken, o anlarda İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu kamera karşısına geçerek yaşananları anlattı. Ofluoğlu, “Emniyete mensup polisler tarafından ‘Ses yayını yapıyorsunuz' diye minibüsümüz durduruldu. Yayını kestik. Güvenlik şubeden polisler gelecek diye bizi Atatürk Bulvarı'nda bekletiyorlar” dedi.

“SİYASET YAPMAMIZ ENGELLENİYOR”

“Burada siyaset yapmam engelleniyor” diyen Ofluoğlu, “Gerçekten çok üzgünüz. Polisler görevini yapıyorlar ama ne maksatla durdurulduğumuzu bilmiyoruz. Siyasi çalışmaya engel oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“KANUNA AYKIRI HAREKET EDİLİYOR”

Sözlerine, “Korkunun ecele faydası yok” diye devam eden Ofluoğlu, “İYİ Parti'nin iktidarında hangi partiden olursa olsun biz siyaset yapmalarına müsaade edeceğiz. Siyasi partiler kanununa niye aykırı hareket ediyorsunuz?” diye konuştu.

“BİZE TERÖRİST MUAMELESİ GÖSTERİYORLAR”

“Bize terörist muamelesi gösteriyorlar” diyen İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu, “İlçe başkanı olduğumu ibra ettiğim halde bizi ısrarla bekletiyorlar. Doğru bulmuyorum. Türk polisinin buna alet edilmesini doğru bulmuyorum” dedi.

Ofluoğlu'nun polis tarafından bekletilen minibüs önünde açıklamaları şöyle devam etti:

“Bu ülke adaletle, liyakatle nasıl yönetilir göreceksiniz. O iktidarı alacağız. Ne yaparsanız yapın hiçbir şeye engel olamayacaksınız. Biz adalete, hukuka güveniyoruz. Biz vandal değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine sadık Türk milletiyiz.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ofluoğlu, yapılan müdahale hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurarak, “Sanırsınız ki bir şeye karşı çıktık. Sahadan gelen, saha çalışması yapan bir teşkilatı Türk polis kuvveti durdurdu. Bir ilçe teşkilatı görevini yapamıyor. Siyasi partiler kanununa aykırıdır bu. Durduran polisten, engelleyen herkese suç duyurusunda bulunuyorum” şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin “İyiliğe yol aç” sloganını taşıyan giydirilmiş minibüsünün müdahalenin ardından çalışmalarına devam edemediği öğrenildi.

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