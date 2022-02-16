İYİ Parti’ye katıldı, rozetini Meral Akşener taktı

Anavatan Partisi Kurucularından, eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler’in oğlu Murat Keçeciler İYİ Parti'ye katıldı. Keçeciler'e rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

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Gelişmeyi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak sosyal medya hesabından duyurdu.

“MİLLETİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE HOŞ GELDİN”

Akburak, paylaşımında şunları söyledi; “Anavatan Partisi Kurucularından, Eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Türk siyasetinin duayenlerinden Sn.Mehmet Keçeciler'in oğlu Murat Keçeciler partimize katılmıştır. Liderimiz Sn. Meral Akşener’in bizzat rozetini taktığı Murat kardeşim, milletin iktidar yürüyüşüne hoş geldin.”

KEÇECİLER: TÜRKİYE İYİ OLSUN

Keçeciler yaptığı açıklamada, “Türkiye İYİ olsun, hep İYİ'ler kazansın diye çıktığımız bu yolda beni onurlandıran sayın genel başkanım Meral Akşener hanımefendiye ve beni partiye davet eden Akburak başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. İYİ'ler hep kazanır” dedi.