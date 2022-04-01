İzmir iftar vakti kaçta? İzmir’de sahur ne zaman, iftar kaçta yapılacak? (İzmir imsak vakti)

İzmir'de yaşayan vatandaşlar oruç tutumak için sahur saatini merak ediyor. Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. İftar saatleri şehirden şehire göre farklılık gösterirken, İzmir iftar saati 19:42 olarak belirlendi.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu gece sahura kalkılacak ve Ramazan Ayı'nın ilk günü için niyetler edilecek. İzmir'de oruç tutan vatandaşlar internette iftar saatinin ne zamanın olacağını aratmaya baladı. İzmir iftar vakti kaçta? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak, iftar kaçta yapılacak?

İZMİR İMSAKİYE 2022

İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA? İZMİR’DE İMSAK VAKTİ NE ZAMAN?

2 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da iftar saat 19:42'de açılacak

İstanbul'da imsak vakti 05:25'de yapılacak.

ORUÇ TUTANLAR İÇİN 5 SAĞLIK ÖNERİSİ

Ramazan ayında oruç tutma süresi bu yıl 15 saate kadar çıkıyor. Bu süreçte beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili uzmanların önerilerini dikkate almak, Ramazan ayını sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmek açısından önem taşıyor. Pandeminin hala devam ettiği şu süreçte Sağlık Uzmanı Prof.Dr.Oğuz Özyaral; Pandeminin olması sorun değil. Sorun pandemi sürecinde vücudunuzu doğru şekilde korumak. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilirler dedi. Özyaralın oruç tutacakların Ramazan ayını sağlıklı tamamlamaları için aktardığı tavsiyeler ise şöyle;

Günde an az 2 litre sıvı tüketin

Bu süreçte sıvı tüketimine son derece önem vermeli, vücudunuzu asla susuz bırakmamalısınız. Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz. İftardan sonra Türk kahvesi, siyah çay veya bitki çayları içebilirsiniz. İftarla sahur arasında kadınların 1.5 litre, erkeklerin ise 2 litre sıvı tüketmeleri şarttır. Bu miktarın içine çay ve kahve tüketimini koymamalısınız.

Sizi besleyen gıdaları tüketin!

Oruç tutan kişiler bu süreçte doyuran ama beslemeyen gıdaları değil mutlak suretle besleyen gıdaları tüketmelidir. Sofrada protein, karbonhidrat ve yağ oranının son derece dengeli olması gerekir. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan sofralar son derece kıymetlidir. Karbonhidrat ağırlıklı yenilmemelidir. Pide, ekmek ve hamur işleri tüketilebilir. Bunların ölçüsü bir avuç içi büyüklüğü kadar olmalıdır.

Diyabet hastaları çok dikkat etmeli!

Koronavirüsü en çok şekeri sevdiği için diyabetik hastaların daha dikkatli olması gerekir. Yiyecek ve içeceklerin arasındaki tatlı ve şeker miktarları orantılı olmalıdır. Özellikle pancar şekeri olması önem arz eder. Zeytinyağlı yiyeceklere mutlaka sofranızda yer veremlisiniz. Yemeklerin tencere yemeği şeklinde pişirilmesi ve sunulması çok önemlidir. Çünkü hem lif oranı açısından önem arz eder hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller açısından sulu olan kısmı doygunluk hissi oluşturur.

Tatlı ihtiyacınızı hurma ile bastırın!

Orucunuzu açarken eğer bir tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi hurmadan yana kullanmalısınız. Hurmanın lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığınıza olumlu etki sağlar. Hurmanın haricinde ev yapımı reçeller ve özellikle de doğal saf balın tüketilmesi son derece önemlidir.

Sahur sofranızda salatayı ve çorbayı eksik etmeyin!

Sahurda doğru tükettiğiniz besinler aç kaldığınız saatlerde büyük kolaylık sağlar. Öncelikle doyurucu bir salata mutlaka sofranızda bulunmalı. Sahurda, çorba olarak tarhana ya da domates çorbası tüketilebilir. Tuzlu gıdalardan kaçının. Gün boyu susuzluk yaşamamanız için şekersiz siyah çay içebilirsiniz.