İzmir’de korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir, akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre deprem Dikili ilçesinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER