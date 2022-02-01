İzmir’de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

İzmir’in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “S.Y.” isimli suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 2 pompalı tüfek, 7 tabanca, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 7 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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