Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan ‘Fay yasası çıkarılsın’ çağrısı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, 30 Mayıs’ta Kozan'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin takip edilen fayın üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Akyıldız, deprem özelindeki çalışmalara referans olacak bir Fay Yasası'nın ülkeye kazandırılması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AFAD verilerine göre 30 Mayıs 2022 tarihinde merkez üssü Kozan'ın Küçükçınar –Sunbas bölgesinde 3,6 büyüklüğünde can ve mal kaybına neden olmayan deprem meydana geldiğini aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, takip edilmekte fayla ilgili bilgi verdi.

“FAY HAREKETİNİN YAŞI, YAKLAŞIK 2 MİLYON YIL”

Doç. Dr. Mustafa Akyıldız fay hakkında şu bilgileri aktardı:

“Dünyanın en önemli kıta içi aktif transform faylarından biri olan Doğu Anadolu Fay Sisteminin bir parçası olan Kozan fayı, kuzeyde Feke kesimlerine doğru uzanırken, fay Kozan ilçesinin güneyinden başlamakta ve İmamoğlu’nun kuzeyinden geçerek DKD – BGB doğrultusunda Mersin’e doğru devam etmektedir.

Kozan fay hattı üzerinde Gel 2006 tarafından yapılan palesismoloji çalışmasında Kozan fayı üzerinde yüzey kırığı oluşturan depremlerden birinin milattan önce 150±70 yıllarında ve Ms=6.9 büyüklükte olduğuna işaret etmektedir. Yapılan hesaplamalarda Fay hareketinin, yaklaşık yaşının 2 milyon yaşında olduğu belirtilmiştir.”

“FAY ÜZERİNDE YÜKSEK ENERJİ VAR”

Kozan fayının Paleosismik ve tarihsel aktivitesi yanında mevcut sessizliğinin takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akyıldız “Bu sessizliğin nedeni; son dönmelerde meydana gelen bir kilitlenme olabileceğini düşünüyoruz. Bu kilitlenme, yüksek miktarda enerji depolanmasına neden olmakta ve yakın gelecekte bölgede tekrar hareket yaşanabileceğini göstermektedir.” dedi.

Akyıldız “2006 tarafından yapılan çalışmalarda fayda yaklaşık 35m sol yanal doğrultu atımlı öteleme meydana geldiğini, Kozan fayı uzunluğu 37 km olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamada olası maksimum deprem büyüklüğünün Ms=6,9-7,2arasında olabileceği saptanmıştır. Tarihi depremlere incelendiğinde bu veriler uyuşmaktadır. “ diye konuştu.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız deprem etkilerinin önlenebileceğine vurgu yaptı. Akyıldız “Afet yönetim sisteminden uzak, insanı/ekosistemi odağına almayan doğa kaynaklı afet tehlike ve riskleri açısından sorunlu alüvyon zemin üzerinde, dere yatakları, fay zonlarının üstü, heyelanlı alanlar plansız bir şekilde imara açılmaktadır. Afet; olayın kendisi değil sonucudur. Bu nedenle afet etkilerine karşı kırılganlıklarımızı azaltmayı hedefleyen, sadece teknik açıdan değil siyasal, ekonomik ve sosyal boyutları güçlendirilmiş politikalar ve planlar hayata geçirilmelidir” dedi.

“JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ OLARAK HATIRLATIYORUZ”

Doç. Dr. Mustafa Akyıldız Jeoloji Mühendisleri Odası olarak çözüm odaklı çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

“Diğer ülkelerde de örneğine rastlanan, deprem özelindeki çalışmalara referans olacak bir “Fay Yasası” kazandırılmalı; planlama ve yapılaşma açısından “Diri Fay Haritası”, “Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesi”, “Kuraklık”, “Taşkın Tehlike ve Risk Haritalarının” kullanımı gibi farklı afet türlerine ilişkin tedbirlerin alınmasını sağlayacak alt mevzuat düzenlemeleri acilen gerçekleştirilmelidir.”

İlginizi Çekebilir Jeofizik mühendislerinden Deprem Haftasında 'riskli' açıklama!