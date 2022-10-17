Kaçak imalathanede çeşit çeşit ilaç üretmişler
İstanbul’da kaçak ilaç üretilen 2 adrese polis operasyon düzenledi. Baskında 9 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların cinsel sorunlarda, botoks ve tıbbi alanlarda kullanılan ürünler olduğu belirtildi.
Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Emtia Kaçakçılığı” suçu ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri belirledi.
9 MİLYON TL DEĞERİNDE 100 BİN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan 2 aylık araştırmaların ardından Güngören ve Ataşehir'de 2 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 116 bin lira olduğu belirtilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.
CİNSEL SORUNLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
Gözaltına alınan şüpheliler hakkından adli işlem yapıldı. Ele geçirilen ilaçların, botoks, cinsel sorunlar ve tıbbi alanlarda kullanılan ürünler olduğu, sağlığa uygun olmayan koşullarda üretildiği belirtildi.