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Kadıköy’de metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ
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Kadıköy’de metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

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