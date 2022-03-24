Kadın çalışanlar tacizle suçladı, savcı zanlıyla bizzat buluştu

Hatay’da bir yeminli mali müşavirin kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu iddia edildi. Olay yargıya taşınırken, kadınların şikayetlerini ilettiği savcının, kadınların şikâyetinden sonra tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ile buluştuğu iddia edildi. Tacize ve iddia edilen buluşmaya tepki gösteren kadınlar, olaya ismi karışan mali müşavirin kadınları “Arkamda savcı var, devlet var, mafya var” sözleriyle tehdit ettiğini de iddia etti.

Can ÇAPAR

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Olay Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Mali müşavir Mehmet A.Y.’nin, yanında çalıştırdığı kadınlara tacizde bulunduğu iddia edildi. Süreç yargıya taşındı ancak kadınlar; şikâyetlerini ilettikleri savcının, tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet A.Y ile görüştüğünü iddia etti.

Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi kadınlar, yaşanan olayla ilgili basın açıklamasında bulundu.

“ARKAMDA SAVCI VAR, DEVLET VAR, MAFYA VAR” DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Platform üyesi kadınlar konuşan Dilara Aksu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde yeminli mali müşavir olan Mehmet A.Y., yanında çalışan kadın çalışanlarına tacizde bulunmuş, olayın ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet edilmiştir.

Mehmet A.Y., şikâyet edildiği tarihten itibaren davanın takipsizlik kararı ile sonuçlanması için elinden geleni yapmaktadır. Tacize maruz kalan kadınlar, müşteki olarak, adliye de bir savcıyla görüşmüş, görüştükleri savcının, Mehmet A.Y.'nin yanına bizzat giderek ona durumu anlatmış olması, kadınların daha çok mağdur olmasına sebep olmuştur.

Bütün bunlara rağmen dava açılmış olup, süreç devam etmektedir. Mehmet A.Y., dava sürecinin başlamasından bu yana kadınlara sürekli mobbing uygulamakta, “Benim karşımda kimse duramaz, arkamda savcı var, emniyet var, devlet var, mafya var” tehditleriyle dava açan kadın arkadaşlarımızı yıldırmaya çalışmaktadır.”

“KADIN ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ, DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Davanın takipçisi olacaklarını belirten Aksu,

“Konu ile ilgili ifadesinde ise bir senet olayı ile uğraştığı için kadınların kendisini itibarsızlaştırmak amacıyla dava açtıklarını belirtmiştir. Tacizin şahsın kişisel davaları ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Bir kere daha fail yaptıklarının bedelinden kaçınmak için mağdur kadınları suçlamakta, rahatsız oldukları istismarı dile getirmelerini cezalandırmak için onları itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz.

Erkek egemen bakış açısı ve onun sonucu olan baskı, aşağılanma, şiddet, taciz hayatımızın her alanında devam ediyor. Ve bu şiddete karşı kendini savunan, buna karşı çıkan kadınlar tehdit edilirken, cezalandırılmaya çalışılırken, erkekler cezasız kalıyor, ödüllendiriliyor.

Biz Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü olarak, ilimizde yaşanan bu şiddete, tacize, baskıya, mobbinge karşı, kadın arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, onlarla dayanışmak içinde olacağımızı, ve davanın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.”

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