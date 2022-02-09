Kadın mühendisi döverek hastanelik eden müdürlere hapis

Ordu'da kadın mühendisin evini basarak darp eden ilçe tarım müdürlerinin yargılandığı dava sonuçlandı. Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Ahmet Sarıkoca ile Kabadüz İlçe Tarım Müdürü Engin Odabaş'a 1 yıl 15'er gün hapis cezası verildi.

İsmail AKDUMAN

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2014 yılında Çaybaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak göreve başlayan Mehtap Toptaş, iddialara göre ilçe müdürü Ahmet Sarıkoca tarafından baskıya maruz kaldı.

Bekar ve yalnız yaşayan genç kadın, kendisine uygulanan mobbingten kurtulmak için 2017 yılında Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tayin isteyerek, orada görevine devam etti. Bu sırada da bir siteden krediyle daire satın aldı. Ancak aldığı daire eski müdürü Ahmet Sarıkoc’yla karşılıklı çıktı. Aralarında iki taraf arasındaki husumet devam etti.

EVİ BASIP HASTANELİK ETTİLER

Genç kadın dairesine yerleştikten sonra Ahmet Sarıkoca ve yakınları mühendis Mehtap Toptaş hakkında apartman sakinlerine ve çevredeki vatandaşlara kötülemeye başladı. Toptaş’ın gayri ahlaki bir hayat yaşadığını ileri süren kişiler, zaman zaman da genç kadının yolunu kesip tehdit ve hakaret etti.

AİLESİNİ DE DARP ETTİLER

Müdür Sarıkoca, genç kadını “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle şikayet etti. Ancak bu şikayetinden bir sonuç alamadı. 2019 yılında Çaybaşı’ndan Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne geçmesine sebebi olarak Mehtap Toptaş’ı gören Ahmet Sarıkoca genç kadın ile kendisini ziyarete gelen ailesini darp ederek hastanelik etti.

VALİLİK OLURUYLA SÜRGÜN EDİLDİ

Akşam saatlerinde eve gelen Toptaş da apartmanın merdivenlerinde feci şekilde dövüldü. Yüzüne aldığı darbeler sonucu tanınmaz hale gelen mühendis kadın hastaneye kaldırıldı. Kendisine saldıran Çaybaşı İlçe Tarım müdürü Ahmet Sarıkoca ile Kabadüz İlçe Tarım Müdürü Engin Odabaş’tan şikayetçi oldu. Genç kadın kısa bir süre sonra da valilik oluruyla Ankara Akyurt’a sürgün edildi.

MÜDÜRLERE HAPİS CEZASI

Ünye 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mühendis Mehtap Toptaş’ı darp etmek suçundan yargılanan her iki müdür de suçlu bulundu. Mahkeme, Ahmet Sarıkoca'yı 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Kabadüz İlçe Tarım müdürü Engin Odabaş'ına da 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.

Sarıkoca’ya verilen ceza ise daha önce başka bir suçtan dolayı verilen hapis cezası için uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarına uymadığı için ertelenmedi.

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