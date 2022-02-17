Kadına şiddette ‘iyi hal indirimi’ kaldırılacak

Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6. Yargı Paketi'yle kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

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Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6. Yargı Paketi çalışmaları talimatıyla hızlandırıldı. Mart ayında TBMM’ye gönderilmesi planlanan paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak.

Ayrıca kadına karşı şiddette ‘iyi hal indirimi’ kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan ‘iyi hal indirimi’ de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

İKİ EŞ KATİLİNE MÜEBBET

Kocaeli’nde boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’un yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Nevşehir’de 25 yıllık eşi Yeter Baysal’ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürüp, “Vahiy geldi” diyen Necmettin Baysal (55) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU: ÖMÜR BOYU HAPİSLE YARGILANSIN

Antalya’da diş hekimi sevgilisi Özgür Özen’in (38) ‘olası kastla ölümüne neden olmak’ suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Yücel Düzenli’nin (43) cezasını bozan Yargıtay, ‘İntihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur’ maddesi gereğince sanığın ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına hükmetti. (DHA)



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