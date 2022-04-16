Kadınlar, kapatma davasına karşı Kadıköy’de buluştu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davasına karşı kadınlar İstanbul Kadıköy’de buluştu.

Fırat FISTIK

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttükleri' gerekçe gösterilerek kapatma davası açılmıştı.

Kadınlar, İstanbul Kadıköy'de buluşarak kapatma davasını protesto ettiler. Eylemde konuşma yapan derneğin genel sekreteri Fidan Ataselim, “Buradan duyuralım, öldürülen kadınların yakınlarıyla kurulan derneğimizin faaliyetleri durdurulamaz, mümkün değil” diye başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“BUYSA SUÇ, BİZ BU SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

* Biz bütünlüklü mücadele yürütüyoruz. Yetkililer kadın cinayetleri sayısını yayınlamıyorken bizler yayınlıyoruz. Sayılar abartılıyor dediklerinde, aşk sevgi namus değil bunların kadın cinayeti olduğunu haykırıyoruz. Takip etmediğimiz kadın cinayeti davası kalmamıştır.

* Kadın cinayetlerini bizim yayınlamamız mı suç? Erkek şiddetini topluma anlatılıyor oluşumuz mu suç? Mücadele ediyor oluşumuz mu, haksız tahrik dediklerinde karşılarında biz kadınları buluyorlar bu mu suç? Buysa suç, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz.

* Bir de diyorlar ki ahlaka aykırı faaliyet yürütüyor bu dernek. Kimin ahlakı, kim belirledi? Onların ahlak dedikleri şey kadınların öldürülmesi mi? LGBTİ’lerin cinsel yönelimleri bahane edilerek ayrımcılığa uğramaları mı? Ahlak denilen buysa ahlaksızlığa sonuna kadar devam.

* Son birkaç yıldır bakanlık kadın cinayetleri verilerini sınırlı da olsa paylaşmaya başladı, kadın cinayetleri demeye başladılar. Cinayetler artmıyor, azalıyor diyorlar ya biz gerçekleri ortaya seriyoruz. Şüpheli kadın ölümleri kat kat artıyor. Aysun Yıldırım’ı, Şule Çet’i hatırlatalım. İntihar, kaza, şaka diyerek üstünü örtmeye çalıştıkları ve bu cinayetlerdeki gerçekleri açığa çıkardık.

“Şüpheli kadın ölümlerinin arttığı her ay kadın cinayetleri de artıyor demektir” diyen Ataselim, “Bunlar şaka mı sanıyorlar? Siz bu topraklardaki kadınların yaşam mücadelesini şaka mı sandınız? Kadınlar susar mı sandınız, siner mi sandınız?” şeklinde konuştu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI YILLARDIR NEREDEYDİNİZ?”

Ataselim, davaya dayanak yapılan şikayetlere de değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

* Onlar şaka sanıyor galiba ama biz her ay gerçekleri anlatıyoruz ve devam edeceğiz. Dava açıldığında 2016’daki ihbarları da dayanak göstermişler. Cimer şikayetlerini kimler yapmış biliyor musunuz, İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldığında sözleşme kaldırılsın diye hangi argümanı sundularsa marjinal bir erkek grubunun şikayetlerini dayanak yapmışlar.

* Bunlar öyle bunlar şöyle, akıllarına gelen her şeyi yazmışlar. Önce o erkekler nafakalarını ödesin. Bu ülkede o dilekçeleri dikkate alıyorlar ya kadınlar karakollara sığındığında evlerine geri gönderilenler var. O kadınları dikkate almadılar. Neredeydiniz onlarca kadın öldürülürken de şimdi çıkmış adımlar atıyoruz diyorsunuz?

* Cumhurbaşkanı öldürülen kadınların yakınlarıyla buluşmuş. Bu ülkede kadınlar öldürülürken dikkate almayıp şimdi mi aklınıza geldi? Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır neredeydiniz?