Kadınların giyim tarzına saldıran imam hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzına saldıran imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) kadınları cinsiyetçi ifadelerle hedef alan Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina videolu açıklamasında şunları söyledi:

“Değerli halkımız, yaşadığımız düzende çifte sömürüye uğrayan kadın, ne yazık ki ülkemizde bir de ortaçağ gericiliğin de hedefindedir. Siyasi iktidar, tarikat, cemaat, vakıflar ve yandaşları her ağzını açtıklarında kadına saldırmakta, kadını hedef göstermektedirler. Bunun en son örneği birkaç gün önce Ankara'da Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu kişi sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda sözlerine, ‘Sen bir baba olarak, evinin dinini diyanetini sağlamakla mükellefsin. Erkekler kadından üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya bu tamamen yalan!’ şeklinde başlamakta ve ilerleyen bölümlerde başı açık kadınlarımızı et parçasına benzetmekte, nefret dolu, saldırgan, ahlak dışı sözlerle videoya devam etmektedir.

Ve bu sözleriyle kadına yönelik şiddet uygulamakta ve kadına yönelik şiddeti kışkırtmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi adına Halil Konakçı hakkında, söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma’ suçlarını işlediği için suç duyurusunda bulunduk.

Halkın Kurtuluş Partisi, laik Cumhuriyet'in kazanımlarını; özellikle de dünyada Avrupa ülkelerinden bile önce kadınlara verilen hakların, kazanımların yok edilmesine karşı mücadele eden ve gerçek anlamda laikliği savunan, laikliğin kadının özgürlüğü olduğunu savunan bir partidir. Bu nedenle bugün bu suç duyurusunu gerçekleştirdik. Ve bundan sonrada kadın haklarının peşinde olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Daha önce de hilafet çağrısında bulunarak gündeme gelen Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı, geçtiğimiz günlerde de kadınların giyim tarzına ilişkin “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” demişti. İmamın bu sözleri tepki çekmişti.

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