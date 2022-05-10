Kaftancıoğlu, hakaret davasında savunma yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri toplumla paylaşmak ile yükümlüyüm. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

‘PARTİME VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARIM VAR'

Duruşmada savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Hem partime hem de topluma karşı sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmek ile yükümlüyüm. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İddianame içeriğinde benim yaptığım açıklamalar katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım” ifadelerini kullandı.

“AYNI OLAYA İLİŞKİN BİRDEN FAZLA DAVA AÇILDI”

Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir tevsi tahkikat talepleri olduğunu ve tanık dinletmek istediklerini söyleyerek,

“Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında da ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı ayrı dava açılmış oluyor” dedi.

Söz alan Altun'un avukatı ise “Sanığın müvekkil hakkında yapmış olduğu açıklama düşünce özgürlüğünü aşan, hakaret içerikli ifadelerdir. Müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür” dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık avukatlarının tevsi tahkikat talebinin kabul edilmesini istedi. Mahkeme, konuya ilişkin görülen diğer dava dosyalarının birer örneklerinin gönderilmesi için mahkemelere müzekkere yazılmasına karar verdi. Tevsi tahkikat talebinin kabulüne de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020'de CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu tarafından açıklama yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturmaya konu açıklaması esnasında müştekiyi hedef alarak dile getirdiği “kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak” şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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