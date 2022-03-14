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Kaftancıoğlu: Hiçbir yere gitmiyoruz daha çok işimiz var

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda "İstanbul'un yaralarını sardık, şimdi sıra Türkiye'de. Hiç bir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var" dedi.

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Kaftancıoğlu: Hiçbir yere gitmiyoruz daha çok işimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Kendisi de tıp doktoru olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından doktorlara destek mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul’un yaralarını sardık, şimdi sıra Türkiye’de. Hiç bir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var.

Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadan verdiği mesajların İstanbul’un çeşitli noktalarındaki reklam panolarına da asıldığı öğrenildi.

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