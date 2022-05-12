Kaftancıoğlu’ndan sonra Ekrem İmamoğlu için de siyasi yasak isteniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun üç suçtan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. Kaftancıoğlu, aldığı ceza süresi boyunca TCK 53. madde kapsamında siyasi yasaklı da olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da, Türk Ceza Kanunu’ndaki 53. maddenin uygulanması istenmişti. Şimdi akıllara ‘İmamoğlu hakkında da siyasi yasak getirilecek mi’ sorusu geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun üç suçtan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep edilmişti.

Öte yandan mütalaada İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

Yargılama sonucu mütalaa doğrultusunda karar verilmesi talep ediliyor. Mahkeme bu doğrultuda kararını verir, Yargıtay tarafından da kesinleşirse, İmamoğlu hakkında da siyasi yasak getirilmiş olacak.

TCK 53. MADDE NEDİR?

‘Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’

Madde 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” polemiği yaşanmıştı. Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti. İmamoğlu da “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını vermişti.

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