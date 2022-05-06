Kanada’ya kaçan Jandarma mahrem imamına kırmızı bülten

Fetullahçı Terör Örgütünün Jandarmadan sorumlu mahrem yapı imamlığını yaparken 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece rütbeli askerleri tek tek arayarak darbeye destek vermeleri çağrısında bulunan Saffet kod adlı Muhammet Tüfek'in Kanada'ya kaçtığı tespit edildi. Tüfek’in bulunduğu ülkede yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi için İnterpol nezdinde uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sorumlu sivil mahrem imamı Muhammet Tüfek darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sırra kadem basmıştı. Yakalanan FETÖ’cülerin itirafları, ifadeleri ve teşhislerinde, kendisinden ahiler ahisi olarak söz edilen Tüfek'in son olarak Kanada'da olduğu bilgisi teyit edilince hakkında İnterpol nezdinde uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten kararı çıkarılarak yakalandığı ülkede geçici tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

Tüfek hakkında ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce de iade talepnamesi düzenlendi. FETÖ'nün kripto isimlerinden biri olan Muhammet Tüfek hakkında Ankara ve Diyarbakır Başsavcılıklarınca da daimi arama kararı bulunuyor.

FETÖCÜLERİN İSİMLERİNİ FOSFORLU KALEMLE İŞARETLEDİ

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, mahrem imam Tüfek'in 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta önce Amerika'dan Türkiye'ye giriş yaptığı ve 15 Temmuz gecesi Diyarbakır'da bulunduğu tespit edildi. Tüfek'in İstanbul'daki köprü işgaliyle eş zamanlı olarak Diyarbakır'da gizlendiği gaybubet evine gelerek önce Jandarma Personel Şube Müdürü Yüzbaşı Serkan Alemdar'ı çağırıp “Personel listesini al gel” dediği, ardından “Bizden olanların isimlerini fosforlu kalemle işaretle” diye talimat verdiği öğrenildi.

Tüfek'in ilk olarak kentteki en üst rütbeli komutan sıfatıyla ihraç edilen ve itirafçı olduğu için 5 yıl hapisle cezalandırılan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş ile Kurmay Başkanı Albay Şamil Türk Özkan'ı arayıp darbeye destek olmalarını isteyip, “Haydi başlıyoruz” dediği, devamında yüzbaşı, binbaşı, yarbay seviyesinde aradığı jandarma personeline, “Silahlarınızı kuşanın Ceyhun Albay ile Şamil Albay'ın emrine girin” talimatını verdiği HTS kayıtları ve baz istasyonlarından alınan sinyal bilgileriyle teyit edildi.

Albay Hasan Ceyhun Keleş'in darbe girişiminden 1 yıl önce 2015 yılı Temmuz ayında Muhammet Tüfek'in evini giderek gizlice görüşmeler yaptığı, kendisine ayrı bir cep telefonu ve iPad verildiği ve gizli mesajlaşma ve haberleşmelerin bu telefona yüklü programdan sağladıkları bildirildi.

HİZMETTEKİ ARKADAŞLAR HAREKETE GEÇTİ KONTROL BİZDE

Muhammet Tüfek'in darbe öncesi üst düzey jandarma komutanlarıyla Ankara Cevizlidere'deki bir evde de gizli toplantılar yaptığı belirlendi. Tüfek'in darbe gecesi aradığı FETÖ'cü rütbeli askerlere, “Haydi başlıyoruz. Hizmetteki arkadaşlar harekete geçti, komuta kontrol tamamen bizde” dediği kaydedildi.

Muhammet Tüfek'in 15 Temmuz'dan bir hafta önce kendisi gibi mahrem imam olan kişileri telefonla arayıp, “Bir hafta boyunca geceden başlayıp sabah ezanı okunana kadar Hizb-un Nasır (Bela Okuma) duasını, Fetih suresini muhakkak okuyun. Namazları topluca kılın. Bu daha faziletli olacağı için darbe bir o kadar başarılı olacaktır. Türkiye'nin kurtuluşu için bu girişim artık son çaredir” diyerek kriptolu talimatlar verdiği ifade edildi.

“MİT'İN BİLE HABERİ YOK, SIZMA OLSUN İSTEMEDİK”

Tüfek'in, MİT'in Güneydoğu'daki bölge abisi olan üst düzey kişiyle yaptığı görüşmede de, “Darbeyi iyi insanlar yapıyor, bizlere dua edin” diyerek destek istediği, bu görüşmeden sonra kendisi gibi mahrem imam olanlara, “Sızıntı olsun istemedik. MİT'in abisidir, onun bile haberi yok” dediği ve Tüfek'in darbe girişimini bilen sınırlı kişilerden biri olduğu kaydedildi.

Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine gaybubet evindekilere bu kez “Bu girişimin hizmet hareketiyle alakası yok. Bizi yıpratmak için iftira atıyorlar” dediği ve bu konuşmasından sonra ortadan kaybolduğu vurgulandı. Terörist Muhammet Tüfek'in örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olup verdiği emir ve talimatlarla kumandaya haiz kişi olduğu, gece sevk ve idareyi sabaha kadar elinde tuttuğu için anayasal düzeni bozmak suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor.

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