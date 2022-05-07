Kapatılması gündeme gelen Hasan Polatkan Havalimanı’na THY da sefer koydu

Geçtiğimiz Mart ayında gündeme gelen, yolcu garantisi verilen ve zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı'nı hareketlendirmek, sadece yurt dışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı işlevsiz hale getirilmesi projesinin iptal edilmesinin ardından Türk Hava Yolları (THY) da Eskişehir Brüksel seferlerine başlıyor.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na uçuşlar artıyor. Mayıs ayına ait takvim paylaşan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Hava Yolları’nın Brüksel-Eskişehir seferine başlayacağını açıkladı.

İŞLEVSİZ HALE GETİRİLMEK İSTENMİŞTİ

2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle yolcu garantisi verilerek hizmete açılan Zafer Havalimanı’nın zarar etmesi ve verilen garantileri karşılayamaması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu şirketlerinin, uçuş operasyonlarını Zafer Bölgesel Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermişti. Sadece yurt dışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın işlevsiz hale getirilerek, buradaki uçuşların Kütahya Zafer Havalimanı’na kaydırılmak istenmesine başta iktidar milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Eskişehirliler ve havalimanını kullanan gurbetçiler tepki göstermişti. Tepkiler üzerine, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmaması için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu görüşmüşler ve görüşme sonrası gerek sosyal medya paylaşımları gerekse yaptıkları basın açıklamalarıyla sorunun çözüldüğünü söylemişlerdi.

ERDOĞAN, UÇUŞLARIN DEVAM EDECEĞİ TALİMATINI VERMİŞTİ

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacak olmasına karşı tepkiler üzerine Ulaştırma Bakanlığı geri adım atmış ve havayolu şirketlerine baskı yaparak Eskişehir’e daha az uçuş yaparak Zafer Havalimanı’na uçuşları kaydırmak istemişti. AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek durumu iletmişti. Görüşme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayan Erdoğan’ın uçuşların eskiden olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın devam ettirilmesi talimatını vermişti.

THY SEFERE BAŞLIYOR

ESTÜ, Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçuşların artarak devam edeceğini açıkladı. Üniversite tarafından uçuş takviminin paylaşıldığı açıklamada “Türk Hava Yolları Hasan Polatkan Havalimanı'na uçuşlarına Mayıs ayı sonu itibariyle tarifeli olarak başlayacaktır. Hasan Polatkan Havalimanı şehrimize ve çevre illerimize hizmet etmeye bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” denildi. ESTÜ tarafından paylaşılan takvimde Türk Hava Yolları’nın Corendon firması haricinde Brüksel-Eskişehir seferlerine başlayacağı görülüyor.

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