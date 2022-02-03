Kaptan İlker Özdemir’in Yunan Sahil Güvenliği’ne sözleri sosyal medyanın gündemi oldu: ‘Mavi Vatan onlara emanet’

İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleri sosyal medyanın gündemi oldu.

Mustafa SARIİPEK

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38 senedir balıkçılık yapan ve balıkçılık maceralarını İlker Reis isimli Youtube kanalından paylaşan İlker Özdemir, Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken Yunan Sahil Güvenliği karşılaştı. Yunan Sahil Güvenliği, İlker Reis adıyla bilinen Özdemir'e bölgeyi terk etmesi ikazında bulunurken, Özdemir'in verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

Yunan Sahil Güvenliği'ni gördüğü an yaşananları tüm Türkiye'yi duyurmak için o anları kayıt altına alan Özdemir, “Uluslararası su olduğu halde, her iki ülkenin de kullanması gerektiği denilen olduğu halde tacizde bulunuyorlar, hakaret ediyorlar. Karşımızdaki silahlı bir güç. Çok sıkışırsak sahil güvenliğimizi ararız, gereken müdahaleyi yaparlar, onlar da geldikleri gibi giderler. Hep böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Biz yasal olan sularda avlanmamız gereken yerlerde avcılıklarımızı yapıyoruz. Onların hazımsızlığı bu kayaları kendilerine mâl edememeleri” diye konuştu.

“GELEBİLİYORSANIZ GELİN”

İlker Özdemir'in Yunan Sahil Güvenliği ile diyalogları da videoya yansıdı. Özdemir, Yunan Sahil Güvenliğine “Burası uluslararası. Siz buraya karışamazsınız. Kendi sahanıza gidin. Sahil güvenliği aradım mı kaçarsınız. Sizler korkak insanlarsınız. Ancak kafanıza göre müdahale etmeye çalışırsınız. Bunlar bu denizlerde bütün balıkçılarımıza hep böyle davranıyorlar, her daim müdahale ediyorlar ama güçleri yetmeyecek. Yaptıklarını ifşa ederek tüm ülkeye anlatacağız. Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsınız. Uluslararası…Siz kimsiniz? Gel gelebiliyorsan. Aradık mı sahil güvenliği birazdan kaçarsınız…Hainsiniz. Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel” diye seslendiği duyuldu.

Yunan Sahil Güvenliği tarafından da sık sık “Burası Yunan denizi” uyarıları yapıldı.

Teknesinin bulunduğu yerin uydu görüntüsünü gösteren Özdemir, “İşte kanıtı burada. Burası uluslararası su” dedi.

YILMAZ ÖZDİL: REİS DEDİĞİN İLKER REİS GİBİ OLUR

İlker Reis'in videosu sosyal medyada ses getirirken, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de görüntüleri yorumlayarak “Reis dediğin İlker reis gibi olur, helal olsun” ifadelerini kullandı.

“MAVİ VATAN, CUMHURİYET DONANMASI KADAR CESUR YÜREKLİ BALIKÇILARIMIZA EMANET”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, “Mavi vatan, Cumhuriyet Donanması kadar cesur yürekli balıkçılarımıza emanet. Bu ruh, bu vefa ve cesaret en güçlü silahtan daha etkilidir. Tüm balıkçı ve amatör denizcilerimize örnektir. Tekne kaptanını yürekten kutluyorum” dedi.

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