Kar nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur! Beyaz esaret…

Yoğun kar yağışı Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken birçok yol ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı. İşte yurt genelinde son durum...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de kar yağışı esarete dönüştü. İstanbul’da devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de sürdü.

Bir anda bastıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar altında bazı vatandaşların güçlükle yürüdüğü görüldü. Trafiğe çıkan sürücüler ise zeminin karla kaplanması nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi.

BOLU

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

BİTLİS’TE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü. Kar nedeniyle kentte 50 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede, 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalar sürüyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde, halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının gelecek hafta da aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi.

BİNGÖL’DE MAHSUR KALAN HASTA İÇİN 6 SAATLİK ÇALIŞMA

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) 6 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Ortaçanak köyünde ikamet eden İsmail Koca (42), bel ağrısı ve şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi. Tam paletli ambulans ile köye giden UMKE, karlı yolları aşarak 6 saatlik çalışma sonucunda hastaya ulaştı.

Hasta, yolun ulaşıma açık olduğu yerde sağlık ekiplerine teslim edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda kar kalınlığı 2 metre 80 santimi buldu.

KARS

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolu Kars çıkışında bulunan trafik noktasında trafik ekipleri araçların yolu kullanmasına izin vermiyor. Yaklaşık 5 saattir kontrol noktasında bekleyen sürücüler, yolun biran evvel ulaşıma açılmasını bekliyor.

Tipinin etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nda Karayolları ekipleri yolun biran evvel trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Trafik kontrol noktasında bekleyen araçların bazıları ise Kars'a geri dönüyor.

ARDAHAN’DA SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan’ın yüksek kesimlerinde şehirlerarası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki 25'e yakın araç yolda mahsur kaldı.

Öte yandan, karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

HAKKARİ’DE KÖY YOLLARI KAPANDI

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 46 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 46 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu ve ekiplerin yolları yeniden açmak için çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

BİLECİK’TE KAR ESARETİ

Bilecik ve ilçelerinde dün başlayan ve bugün de aralıksız süren kar yağışı sonrası 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Bilecik’te bugün ve yarında kar yağışının devam etmesi beklenmekte. 102 köy yolumuz kapalı olup ekiplerimizce yol açma çalışması devam etmekte. 112 acil çağrı ile milletimizin 7/24 hizmetindeyiz” dedi.

TEKİRDAĞ

Hava sıcaklığının gün boyu sıfır derece hissedildiği Çorlu’da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olurken, vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.

KÜTAHYA

Domaniç ilçesindeki kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle ilçeden Bursa İnegöl’e ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi’nde ağır ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarına rağmen tipi yolları kapatırken, görüş mesafesini de azaltıyor.

BATMAN

Sason ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonucu sabah saatlerinde Dağçatı köyü Suarkı mezrasında kerpiç ahır çöktü. Yer yer kar kalınlığının iki metreyi geçtiği mezrada karın ağırlığına dayanamayan iki katlı kerpiç ahırın çökmesi sonucu 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya'nın hayvanları telef oldu.

Köyde yaşayan babası Samet Ağaya'nın yardım talep etmesi üzerine İlçe Kaymakamı Murat Mete’nin talimatıyla seferber olan AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları, İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla karla kaplı yolu açılarak köye ulaşmaları sağlandı. Ekipler yoğun çalışmaları sonucu enkaz altında kalan canlı hayvanları kurtardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırda hayvanlarının telef olduğunu belirten Samet Ağaya, kurtarılan 4 yaralı hayvanı olduğunu ifade etti.

KASTAMONU

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle İnebolu-Seydiler karayolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sahil bölgesinde olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Seydiler-İnebolu karayolu ise ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Yolda güvenlik alan jandarma ve polis ekipleri, kışlık lastikleri olmayan araçlar ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Seydiler-Ağlı karayolunda da yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları, belediye ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgarın yola taşıdığı kar kütleleri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Gürün karayolu kar sürgünü nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. Akşam saatlerinden itibaren her türlü aracın yola girmesine izin verilmiyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da bir ilçe kara teslim oldu! Yollar kapandı