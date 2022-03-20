Kar ve rüzgar aynı anda etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre yurdun batı kesimlerinde bugün karlı havanın yanında kuvvetli rüzgar da kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü dondurucu soğukların yanında bir de kuvvetli rüzgar için uyardı. Tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ege’de rüzgar yer yer iç kesimlerde kendini gösterecek.

KUVVETLİ KAR VE RÜZGAR OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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