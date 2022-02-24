Karadeniz’de Türk bayraklı gemilerin güvenliğiyle ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan kriz üzerine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2’ye çıkartıldığını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna krizi üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerle ilgili açıklamada bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Karadeniz’deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartılmıştır” bilgilendirmesi yapıldı. Acil durumlarda ise Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile irtibata geçilmesi yönünde çağrı yapıldı.

TÜRK GEMİSİNE BOMBA İSABET ETMİŞTİ

Bugün Ukrayna’nın Odessa şehri açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği duyurulmuştu. Geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde güvende olduğu ve can kaybı olmadığı bildirilmişti.

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