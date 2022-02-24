Karadeniz’de Türk gemisine bomba isabet etti

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiğini duyurdu.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir.”

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