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Karamollaoğlu: Bu böyle gitmez! Değişecek!

Esnafın "Faturalar canımızı yaktı” yazısı asarak kepenk kapatmasıyla ilgili fotoğraf paylaşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Umudunuzu kaybetmeyin. Bu böyle gitmez! Değişecek!” mesajı verdi.

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Karamollaoğlu: Bu böyle gitmez! Değişecek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, esnafın kepengine astığı “Faturalar canımızı yaktı” yazısının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa yorum olarak Karamollaoğlu, “Umudunuzu kaybetmeyin. Bu böyle gitmez! Değişecek!” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, paylaşımının devamında “Kepenklerde ve vitrinlerde ‘ağır fatura bedelleri’ değil sadece ‘yenilendik, dükkanı büyüttük, yakında açılıyor, tadilattayız, Cuma'ya gittim döneceğim’ gibi mesajlar göreceğiz” dedi.

Saadet Partisi lideri, paylaşımında partisinin son dönemde hayat pahalılığına karşı sloganı olan ‘insanca yaşam' etiketini kullandı.

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