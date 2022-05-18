Karamollaoğlu’ndan çağrı: Öncelikli alan ilan edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görünen o ki; küresel bir gıda krizi kapıya dayanmıştır. Gıda ve tarımda kendi kendine yeterlilik çok daha önemli hale gelmiştir. Bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip; derhal bir "Milli Tarım ve Gıda Stratejisi" belirlenmelidir" diye konuştu.

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Türkiye’nin esas gündeminin enflasyon ve zamlar olduğunu belirten Karamollaoğlu’nun açıklamalarının tamamı ise şöyle:

*TÜİK’e göre; 2021’de tarımda yüzde 2,2’lik küçülme gerçekleşmiş. Son 10 yılda çiftçi sayısı 1 milyon 56 binden, 530 bine düşmüş! Yani tam yarı yarıya azaldı.

*Bunlar çok çarpıcı örnekler ve geleceğimiz adına endişe verici rakamlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, “büyük bir müjde olarak” yaş çay taban fiyatlarını açıkladı.

*Müjde dedikleri artış kaç? %73! Peki tarım sektörünün girdilerinde yaşanan artışlar ne kadar? Gübre %300 artmış, mazot %300 artmış.. Fakat yaş çay %73 artıyor.

*Sn. Erdoğan’ın bu açıklamasından hemen sonra ise; ÇAYKUR, çaya %44 zam yaptı. Kusura bakmayın ama siz, bu kafayla enflasyonu değil; çiftçiyi/üreticiyi sıfırlarsınız. Hayat pahalılığına değil, tüketicinin alım gücüne darbe vurursunuz ancak.

“MİLLİ TARIM VE GIDA STRATEJİSİ” OLUŞTURULMALIDIR

*Türkiye bir yol ayrımındadır. Gerekli tedbirler alınmadan artık yaşanan problemlerin düzelmesi de mümkün değildir. İktidar bilmelidir ki; ekonomide yaşanan problemler, sümen altı edilerek, görmezden gelinerek, çözülemez.

*Görünen o ki; küresel bir gıda krizi kapıya dayanmıştır. Gıda ve tarımda kendi kendine yeterlilik çok daha önemli hale gelmiştir.

*Bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip; derhal bir “Milli Tarım ve Gıda Stratejisi” belirlenmelidir.

*Biz, ekonomide atılması gereken ilk adım olarak her türlü israfa son vermek olmalıdır demekten vazgeçmeyeceğiz.

*Ama gel gör ki iktidarın kulakları tıkalı, bizi duymuyorlar, daha doğrusu duymak istemiyorlar. Türkiye'de hiç uçak inmeyen havalimanları var!

*Örneğin Balıkesir Havalimanı.. Edremit’te Havalimanı var; 80 kilometre mesafede bir yenisi daha yapılıyor. Kulesi var, hizmet binası var, pisti var, personeli var. Tek şey eksik; uçak.

*Yılda 1 milyon yolcu hedefiyle yapılmış, peki gelen yolcu sayısı kaç? Sıfır! Tam 28 aydır tek bir uçak bile inmemiş bu havaalanına. Allah’tan korkun! Yine hepimizin bildiği Kütahya Zafer Havalimanı..

*Burada hedef 1.2 milyon yolcu idi. Peki son bir yılda kaç yolcu gelmiş? 7 bin yolcu! Yanılma payı %99! Umarız şimdi Rize-Artvin Havalimanı da aynı akıbeti yaşamaz.

*Çünkü buralara harcanan para, Külliye'ye öbeklenmiş 3-5 kişinin cebinden değil; 85 milyonluk Türkiye'nin cebinden çıkıyor!

“ERDOĞAN İKTİDARI EN BÜYÜK İSRAFI GENÇLERİMİZ ÜZERİNDE YAPTI”

*Konut fiyatlarının hızla artmasında hükümetin uyguladığı kur ve faiz başta olmak üzere, yanlış ekonomi politikaları geliyor.

*Sonra bir de; bu politika yanlışını, düşük gelirlinin yanından bile geçemeyeceği “konut finansman teşvik paketi” ile çözmeye çalışıyorlar.

*Sorunun asıl kaynağına inilmiyor; sorunun nedenlerini anlamak yerine kafalar kuma gömülüyor.

*Ev kiralarındaki hızlı yükseliş nedeniyle, vatandaşlarımız birbirleriyle mahkemelik olmaya başlamıştır.

*İşte bugün Erdoğan iktidarı, maalesef en büyük israfı gençlerimiz üzerinde yapmıştır. İsraf diyorum, çünkü Türkiye'de son 5 yılda doktora yapan öğrenci sayısı %75 artmış.

*OECD verilerine göre ise; hem okula hem de işe gitmeyen 30 yaş altı genç nüfusun en yüksek olduğu ülke yine Türkiye.

*Hükümetin en çok övündüğü konuların başında üniversite sayısını artırmak geliyor. Oysa İlk 500'e giren bir tane bile üniversitemiz kalmadı.

*PISA verilerine göre de; matematik ve fen bilimlerinde son sıralardayız. Sürekli değişen eğitim sistemiyle, alfabenin her harfini deneyerek değiştirdikleri sınav sistemlerinde “gençlerimize yarış atı muamelesi yapan mantık”la ve niteliksiz müfredat ile koca bir nesil heba edilmektedir.

*Şimdi ustalar çırak, topraklar çiftçi, üniversite mezunu gençlerimiz de iş bulamıyor.

Ülkede aynı anda her konuda iktidarın başarısız olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Bu kadar başarısızlığın, bu kadar politika hatasının, bu kadar liyakatsizliğin odağı haline gelen bir iktidar başka bir ülkede olsa mahcup olur; “Ben bu işi yapamıyorum, elime yüzüme bulaştırdım.” der ve milletin hakemliğine giderdi” dedi.

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