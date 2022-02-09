‘Karantinadaki Erdoğan’ taklidi güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte corona virüsü belirtileri üzerine test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan o tarihten bu yana Emine Erdoğan ile birlikte karantinada…

Bir süredir TikTok’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan’ın karantina günlerini dair parodiler hazırladı. Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video sosyal medyada gündem oldu.

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