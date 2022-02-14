Karar bekleniyordu! Pınar Gültekin davası ertelendi

Muğla'da Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varilde yakan Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davanın bugün 10'uncu duruşmasında yine karar çıkmadı. Yeni duruşma 11 Nisan tarihine ertelendi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’da Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 10’uncu duruşmasında yine karar çıkmadı.

Sanık Mertcan Avcı hakkında kasten öldürme suçuna iştirak eyleminden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvuru nedeniyle Mertcan Avcı hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma yürütüldüğü, soruşturma dosyasından netice beklendiği, dosyaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu nedenleri ile duruşma 11 Nisan tarihine ertelendi. Ayrıca yargılanan diğer 4 kişinin duruşmaya katılmasına gerek olmadığına karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kaybolmuştu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmiş, Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin’in kısmen yanmış cesedine ulaşılmıştı.

Cemal Metin Avcı çıkarıldığı mahkemece ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklanmıştı. Peşinden de Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

DURUŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Geçen yıl 27 Eylül’de görülen 6’ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın da savunmaları alınmıştı.

24 Ocak günü görülen 9’uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıklamış, Pınar Gültekin’in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı’nın ‘Canavarca hisle öldürme’ suçundan cezalandırılması talep etmişti.

Mertcan Avcı’nın da ‘Suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması’ suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı’nın da ‘Suç delillerini yok etmek ve gizlemek’ suçundan cezalandırılması istemişti. Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı ise mütalaayı kabul etmediğini söylemişti.

YİNE KARAR ÇIKMADI

Duruşmaya Pınar Gültekin’in babası Sıddık, annesi Şefika Gültekin de katıldı. Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir’in geçtiğimiz Cuma günü Mertcan Avcı’nın eylem üzerinde ortak olduğu konusunda suç duyurusunda bulunması nedeniyle duruşmada karar çıkmadı.

Sanık Mertcan Avcı hakkında kasten öldürme suçuna iştirak eyleminden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvuru nedeniyle Mertcan Avcı hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma yürütüldüğü, soruşturma dosyasından netice beklendiği, dosyaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu nedenleri ile duruşma 11 Nisan tarihine ertelendi. Ayrıca yargılanan diğer 4 kişinin duruşmaya katılmasına gerek olmadığına karar verildi.

EPÖZDEMİR: KARŞIMIZDA SOĞUKKANLI BİR KATİL VAR

Gültekin ailesi avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Pınar Gültekin sanığın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş, görüşmek istemeyince Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmiştir. Para talebi, video ile şantaj, bıçak çekildiği savunmaları ezberlenmiş savunmalar olup çelişki arz etmektedir. Haksız tahrik için mesnetsiz çabalardır.

* Cinayet öncesi ve sonrasını en ince detayına kadar düşünen soğukkanlı bir katil ile karşı karşıyayız. Cinayetten sonra eşiyle plaja bile gidebiliyor soğukkanlıdır. Ortada bir belge yokken mahkeme çok uzadı. Video, görüntü ve kayıt yok. Aileye olağanüstü bir travma yaşatıldı.

* Maktulün özel hayatının yargılanması istemimiz reddedildi. Yumruk atıyor, diri diri yakıyor, olmuyor, benzinle yakıyor, beton döküyor, nehre atıyor, telefon ve sim kartı kırıp atıyorsunuz, haksız tahrik indirimi istiyorsunuz. Sonrasında 3-4 gün hayatınızı normal yaşıyorsunuz. Haksız tahrik savunmalarına itibar edilmemesi gerekir.

“MAKTULENİN YAKILIRKEN ÖLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI”

Mertcan Avcı’ya savcılık tarafından istenen cezaya yönelik Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

* Maktulenin yakılırken ölmediği ortaya çıktı. Diri diri yakma esnasında Mertcan Avcı buna iştirak ediyorsa, nasıl delilleri gizleme ve yok etmekten yargılanır. Eylem üzerinde ortak hakimiyet kurmuş. Burada bir çelişki var. Cuma günü Mertcan Avcı’nın eylem üzerinde ortak olduğu konusunda suç duyurusunda bulunduk.

* Cemal Metin Avcı henüz suçunu itiraf etmeden bağ evine neden gidiyorsunuz? Bu 4 kişinin ortak ifadesi evin temiz olmasıydı. Bu konuda takipsizlik verildi. Çoğu avukat bu yolu seçmez ve verilen karara karşı gelmeyip kabullenir.

* Adalet Bakanlığı’na başvurarak kanun yararına bozma talebinde bulunduk bu kabul edildi. Başsavcılık mecbur kalarak bu 4 sanık yargılanmaya başladı. Üzerine gitmeseydik bu sanıklar yargılanmayacaktı.

* Sigara izmaritlerinin DNA’ lar çıkmasaydı bu eylem cezalandırılmayacaktı. Bu 4 sanığın birbirleriyle çelişkili ifadeleri ve tüm hususlar değerlendirildiğinde 5 yıl hapis cezası talep ediyoruz.

“MAHKEME SANIKLARA KOLONYA İKRAM ETTİ”

* Müvekkillerimiz ne yazık ki duruşma salonlarından çıktı. Sanık aileye kolonya ikramı yapan bakış açısı bizim müvekkillerimizi ne yazık ki bir defa daha duruşma salonundan çıkarmış oldu.

* Karşı tarafın bizim kişilik haklarımıza ilişkin bütün açıklamalarına rağmen müdahale etmeyen sayın mahkemenin, müvekkilimizi herhangi bir değerlendirmesinde kolluk marifetiyle salondan çıkarması kabul edilemez.

* Aynı mahkeme sanıklara kolonya ikram etti. Şüphesiz sanığın hakları vardır ancak burada çifte standart olduğu için söylemek zorundayız.

SIDDIK GÜLTEKİN: ‘BUNLAR AİLE ÖRGÜTÜ’

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, kızının diri diri ‘bir aile örgütü’ tarafından yakıldığını belirterek, “Türkiye’nin en iyi hukukçusu bu davayı savunuyor. Rezan Bey bizi savunmasaydı, bunun üzeri kapatılacaktı. Bunların yaptığı tüm savunmaları dinledim ve mahkemeye saygımı bozmadım. Benim kızım 27 yaşında diri diri yakıldı. Bunun cezası idamdır. Ağırlaştırılmış müebbet değildir. Bunlar bir aile örgütü” derken anne Gültekin de ” Bunların hepsi Pınar’ın katili. Biz adalet istiyoruz. İdam cezası istiyorum” diye konuştu.

“BİZ DELİL KARARTMADIK”

Cemal Metin, Mertcan ve Ayten Avcı da konuştu. Ayten Avcı, “Delilleri biz delil karartmadık. Eski gelinimin talebi üzerine oraya gittik. Mertcan’ın oraya gittiğini bilmiyordum. Mertcan’ın başı biraz ağrıyabilir diye bana sonradan söylediler. Mertcan bunu ben size nasıl söyleyebilirdim, çok kötüydü üz zaten dedi bize. 1,5 yıldır ilaçlarla ayakta kalabiliyorum” diye konuştu.

Mertcan Avcı da hakkındaki iftiraların hiçbirini kabul etmediğini belirterek “Neler yaşadığımı kimse bilemez. Anne ve babama o eve gittiğini nasıl söyleyeyim. Annem ve babam kalp krizi geçirecek mi diye korkuyordum zaten” dedi.

Cemal Metin Avcı ise, “Ben karşılıklı sataşmaya neden olmak istemiyorum. Olayı zaten ortaya çıkaran benim. İtiraf etmesem neyse, zaten itiraf etmişim. 3 tane bilirkişi raporu bunu benim yalnız yaptığımı gösteriyor. Karar duruşmasında daha detaylı savunma yapacağım” diye konuştu.

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