Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya veriyor

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor.

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Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 49 adet ve 3600 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden 550 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale 2 Haziran 2022 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

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