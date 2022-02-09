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Karda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.

Yayınlanma: 11:20 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Karda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Kazdağları’nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı.

Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi. Kazdağları’nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi. (DHA)

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