Karda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.
Kazdağları’nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı.
Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi. Kazdağları’nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi. (DHA)