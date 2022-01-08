Kart aklama operasyonunda gözaltına alınan Twitch fenomenleri serbest kaldı

İstanbul merkezli 11 ilde kredi kartı kopyalayan dolandırıcılarının, Twitch fenomenleri üzerinden ‘kart aklama’ iddialarına yönelik gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye gönderildi. ‘Twitch’ fenomenlerinin de aralarında olduğu 39 şüpheliden 37’si serbest kalırken 2 şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz salı günü düzenlendi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 31’i Twitch fenomeni, 6’sı çocuk 44 şüpheli yakalandı. Muhammed Işık, Boran Mahmutoğlu, Figen Benli, Dilara Esma Toprakçı, Sude Eldem gibi fenomen isimlerin de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 3'ünün Covid-19 teşhisi sebebiyle evlerine gönderildiği öğrenildi. Diğer 39 şüpheli ise sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

FENOMENLER SERBEST KALDI

Savcılığın 39 şüpheliden 9’unu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Aralarında ünlü fenomenlerin de bulunduğu 37 şüpheli ise serbest kaldı.

KART AKLAMA

Operasyon, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşınan iddialar üzerine yapılan çalışmaların ardından gerçekleştirildi. Sosyal medyada da yoğun olarak yer alan o iddialarda, bazı Twitch fenomenlerinin kredi kartı dolandırıcılarından “Bit” adı altında para aldıkları iddia ediliyordu. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifadelerine başvuruldu.

‘KREDİ KARTI DOLANDIRICISI OLDUKLARINI BİLMİYORDUK'

Twitch fenomenlerinin büyük bölümünün para aldıkları şüphelilerin, çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartı kullandıklarını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Bazı şüphelilerin, “Bize para veren kişiler, sosyal medyada takipçi sayısı arttırarak para kazanıyoruz diyordu” dedikleri öne sürüldü.

500 BİT 7 DOLAR

Son dönemlerde yaygınlaşan Twitch uygulamasında, internet üzerinden görüntülü canlı yayın yapılıyor. Yayın yapanları izleyenler, bit adı verilen bağışlar yapabiliyor. Bit adı verilen bağışlar farklı sanal simgelerden oluşuyor. Bit uygulama üzerinden satın alınıyor. 500 bit 7 dolara, 25 bin bit ise 308 dolara satılırken, farklı tutarlarda yardım yapılabiliyor.

KOPYA KARTLA BİT ALMIŞLAR

Operasyonla sonuçlanan soruşturmada, bazı Twitch yayıncılarının, kredi kartı dolandırıcıları ile anlaşma yaptığı öne sürülüyordu. İddiaya göre, kredi kartı dolandırıcıları başkaları adına kartları kopyalıyor ve bit satın alarak hesapları boşaltıyordu. Başkalarına hesaplardan satın alınan bitler, anlaşma yapılan Twitcher fenomenlerine bağış olarak gönderiliyordu. Dolandırıcılarla yapılan anlaşma karşılığında, Twitcherlar hesaplarına aktarılan paranın belli bir oranını alarak kalan kısmını iade ediyordu.

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