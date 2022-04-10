Katar hangi mühimmatı nereye götürecek?

İYİ Partili Türkkan, Katar’ın Türkiye’ye asker göndermesini TBMM gündemine taşıdı. “Katar hava kuvvetlerine personel, tehlikeli madde taşıma izni neden verildi” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Katar'ın Türkiye'ye asker göndermesini Meclis'e taşıdı. Türkkan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması için soru önergesi verdi. Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021'de “Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme” anlaşması imzalanmıştı. Buna ilişkin kanun, 1 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkkan, geçen yıl Katar'la imzalanan söz konusu anlaşmayla ilgili önemli soru işaretleri olduğunu belirtti. Türkkan, “Şimdi sıra, Katar'a istediği hava sahasında dilediği gibi cirit attırmaya mı geldi?” diye sordu.

ÖNEMLİ MADDELER

Düzenlemede açıklığa kavuşturulması gereken önemli maddeler olduğunu söyledi. Anlaşmanın 10. Maddesinde, “Türkiye'nin desteğe ihtiyacı olması durumunda, eğer Katar'ın yetkili makamları tarafından uygun bulunursa, envanterinde bulunan diğer hava ulaştırma araçlarının Türkiye'nin askeri ekipmanlarını, malzemelerini Türkiye içinde ve dışında taşınması amacıyla kullanılmasına müsaade edeceğinin” yer aldığını kaydeden Türkkan, önergesinde, “Buradan ne kastedildiğinin” cevaplandırılmasını istedi. Türkkan, “Katar'a bu izin neden verildi, Katar hangi malzemeyi nereye götürecek” dedi.

Tahsis edilmiş veya edilecek hava sahası nerede bulunuyor?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiği önergede şu soruları sordu:

■ Yapılan anlaşmada Katar uçağının konuşlanılan Türkiye hava üssünden/meydanından hareket edeceği, ancak Katar uçağının Türkiye ile koordine ederek eğitim, tatbikat veya malzeme nakli için geçici olarak başka bir hava meydanı ya da üssünü kullanabileceği karara bağlanmıştır.

Bu maddeye göre başka bir hava meydanı ya da üssü neye göre seçilecektir. Tahsis edilmiş veya edilecek hava sahası neresidir, bu konuda kriterler nelerdir?

■ Türkiye, daha önceden Katar'a tahsis edilmiş hava sahasını ve Katar uçağının rotasını değiştirme veya faaliyeti iptal etme yetkisine, havadan atma/atlatma amacıyla kullanılmasına müsaade edeceği belirtilmektedir. Türkiye, neden böyle bir izne ihtiyaç duymaktadır, bu maddeden ne kastedilmektedir?