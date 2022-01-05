Kayıp Gülistan Doku iki yıldır bulunamadı

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Ancak Doku'dan iki yıldır bir haber alınamadı. Kardeşinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden abla Aygül Doku, "Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı olayı çözeceğim dedi ama yine sonuç yok." dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’de 5 Ocak günü ortadan kaybolan ve ailenin şikayetini üzerine Gülistan Doku soruşturmasında geçen iki yılda bir arpa boyu yol alınmadı. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku'nun, Tunceli Adliyesi önünde başlattığı oturma eylemi 5'inci gününde sürüyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞI BİLGİ PAYLAŞIMI TALEBİNDE BULUNDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 81 il cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek, illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını talep etti.

ABLA DOKU'YA ‘MALA ZARAR VERMEK' İDDİASIYLA SORUŞTURMA

Abla Aygül Doku, Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un üvey babası E.Y.'nin Tunceli'deki evlerini taşımasını engellemesi ve yapılan şikayet üzerine “mala zarar vermek” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

ÜVEY BABASI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Gülistan Doku'nun dava dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un üvey babası polis memuru E.Y. İçişleri Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edildi.

DOKU AİLESİ, OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI

2 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi, soruşturmanın etkin yapılmadığı gerekçesiyle Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Abla Aygül Doku, “Bizi ya öldürsünler ya da artık kızımıza ne olduğu sorusunun cevabını versinler” diyerek yetkililere tepki göstermişti.

“YAŞADIKLARIMIZ KORKUNÇ…”

Kardeşinin iki yıldır bulunamayışını SÖZCÜ’ye değerlendiren abla Aygül Doku, “Gülistan'sız üç yıl deyip hashtag üzerinde artık adalet aramak yerine adliye saraylarında adaletin işlediğini görmek istiyorum. Adalet yüce bir kavramdır bugün gerekenler onu işletmiyor ama o elbette yolu bulunur bu inancım olmasa kardeşimi arayamam ki… Yaşadıklarımız korkunç, düşünsenize tek bir an düşünün.

Kardeşimi geçtim, bir insan kanlı canlı gündüz ortası sırra kadem basıyor. Üzerinden iki yıl geçiyor baş şüphelisi üzerindeki şüpheyi dahi kaldıramıyorlar. Telefon incelemesi 2 yıl oldu hala göremedik mesajları. Bu soruşturma da her şey öyle garip ki, üniversiteli bir kız kaybolması sonrasında olay araştırılıp incelenir şüpheliler üzerine gidilir, şüpheliler yargılanır ama bu ülkede nedense bu söylediğim şeyler yapılmıyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI ‘OLAYI ÇÖZECEĞİM' DİYOR AMA GÜLİSTAN 2 YILDIR YOK”

‘Ama Gülistan olayı çok garip cumhurbaşkanı, İçişleri bakanı ‘olayı çözeceğim' dedi ama yine sonuç yok' diyen abla Doku, “Bir ülkenin başıyla görüştüğünüzü düşünün ve gelinen nokta 2 yıldır Gülistan yok. Adalet Twetter'da aranıyor kutsal olan yaşam, can bu kadar mı ucuz? AKP ve MHP milletvekilleri bu olayın başından beri hep sessizler. Bu partilerde milletvekili olarak görev yapan bir sürü kadın var. Ancak iki yıldır bulunamayan ve gündemde olan genç bir üniversiteli genç bir kadınla ilgili böyle tepkisiz kalmaları yok tepkisiz kalmaları korkunç bir durum.

Tüm olumsuzluklara rağmen birçok kesimden destek almaya kardeşimin bulunması için mücadelemize destek veren duyarlık insanların olması bana ve aileme en büyük moral desteğidir. Bu destekle Gülistan Doku akıbetini belli olmadan Doku ailesi bu olayın peşini bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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