Kaymakamın silahlı fotoğrafına Maçoğlu’ndan tepki

Tunceli’nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan'ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde çektirdiği fotoğraf tepkilere neden oldu. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte yaşananlara tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’nin Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan’ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde fotoğraf çektirmesine yönelik tepkiler sürüyor.

“DEVLETİ TEMSİL EDEN YÖNETİCİLERİN BÜTÜN İNANÇ GRUPLARINA EŞİT DAVRANMALI”

Yaşanan olaya tepkiler sürerken Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte Nazimiye Kaymakamı Uğur Tutkan hakkında basın açıklaması yaptı.

* Uzun süredir bu zihniyet eşitsizlik üzerinde kendisinin dışında inanç grupların yok sayıyor” diyen Maçoğlu, “Ama devlet dediğin devleti temsil eden yöneticilerin bütün inanç guruplarına karşı eşit davranması süreci eşit bir şekilde yürütmesi gerekiyor.

* Nazımiye'deki bu durum aslında bu zihniyetin alevi kızılbaş kültürünü yok sayma, inkar etme ya da kabul etmemenin dışa vurumudur. Bu anlamıyla da Nazımiye'deki yöneticiler, mülki idareler ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde inanç meselesinde insanların inançlarını özgür bırakmaları, özgür bırakmaları ve buna müdahale etmemeleri devletin böyle davranması lazım. Aksi takdirde krimilize ederseniz, insanları ayrıştırırsınız.

* Biz tam tersi bu inan. Ve kültürle birlikte yürümeyi hatta birlikte düşünen bir anlayışı yaşamı savunan bir anlayıştır. Bu anlamıyla demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve tüm insanların burada haykırmak istediği şey şu; bu inanca dil uzatmak kimsenin haddi ve hakkı değil. Bu anlamıyla da kınıyoruz bir daha bu tür olayların olmaması içinde elimizden geleni yapacağımızı söylemek istiyorum.

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