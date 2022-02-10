Kayyum döneminde halaylar çekilerek açılmıştı: 7 milyonluk yatırım kaderine terk edildi

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi kayyumu Tuncay Sonel döneminde 7 milyon liraya restore edilerek açılan kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı’nın tavanı, kar sularından dolayı çökmeye başladı. Ayrıca klimaların bakımları yapılmadığı için esnaf yaklaşık 1 aydır ısınma problemi yaşıyor.

Evren DEMİRDAŞ

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2018 yılında Kayyum Vali tarafından açık ihale usulü yerine 21/B(acil durum) maddesine göre 7 milyon 218 liraya restore edilerek halaylarla açılışı yapılan Yeraltı Çarşı'nın kar yağışından dolayı çökme noktasına geldi.

ESNAF KOVAYLA AKAN SUYU ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yeraltı Çarşısı’nda, tavanların kar suyu çekmesi sonucu suların aktığı ve kaplamaların çöktüğü görülüyor. 85 dükkanın olduğu çarşıda, esnaf iş yerlerine akan suya kovayla önlem almaya çalışıyor. Ayrıca su sızıntılarıyla başı dertte olan esnaf belediyenin, çarşıdaki klimaların bakımını yapmadığı için yaklaşık 1 aydır ısınma problemi yaşıyor.

“YAPTIĞI GÜNDEN BERİ TAVANLARDAN SULAR AKIYOR”

Yeraltı Çarşısı esnaflarından İrfan Yalay, “Belediyeyi kayyum gasp ettikten sonra burasının tadilatını 7 buçuk milyona yaptı. Yaptığı günden beri sürekli tavanlardan sular akıyor. Lapa lapa kar yağdığı günler burası gerçekten su altında kalıyor.

Gerçekten zor durumdayız. Buradaki esnafa belediye yardımcı olsun. Buranın mülkiyeti belediyeye aittir. Biz de onlara kira ödüyoruz. Bu tablodan kurtulmak ve bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz” dedi.

“ÇOĞU SORUNU İMECE YÖNTEMİYLE ÇÖZÜYORUZ”

Önder Yazır da birine elektrik çarpması ya da tavanın birinin üzerine çökmesi riskinden dolayı sürekli tedirgin olduklarını dile getirerek, “Korkuyoruz ki gelip dükkanlarımızı açalım. Isınma sorunu var. Onu geçtim, ölüm korkusu sardı bizi.

Yetkililerden bizim için bir adım atmalarını istiyoruz. Çoğu sorunu da imece yöntemiyle kendi aramızda çözüyoruz. Para topluyoruz, klimayı tamir ettirmeye çalışıyoruz. Belediyenin yaptığı bir şey yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz.

Zaten burayı 10 trilyona onardı kayyum, o günden beri sorunlar devam ediyor. O paraya yeni baştan yapsaydı” şeklinde konuştu.

“HESAP SORMAZSANIZ YAPANIN YANINA KAR KALIR”

Yeralltı Çarşısı’nın ihale yasasına aykırı bir şekilde yapıldığını belirten CHP Tunceli il Başkanı Ali Mustafa Çelik,

“Kayyum döneminde belediyemiz sayın valimiz başkanlığında bir süreç geçirdi. Burada şunu çok iyi biliyoruz kesinlikle o süreçte açılan yeraltı çarşısıyla ilgili ihale yasasına uyularak işler yapılmadı. Belediyenin arşivinde bunlar hep duruyor. 2886 sayılı ihale yasasının 21 b maddesi doğrudan temin yoluyla yapıldı.

Bunlar doğru şeyler değildir. Tamamen kayyum buradaki ihaleden çıkar elde etmek için yaptığı uygulamalardır. Bunlar mevcut hükümet döneminde de yapılıyor. Yeraltı çarşısında yaşanan bu sorunlar gördüğümüzde o dönem belirli standartlara göre yapılmamış. Burayı yapan firma hem de buraya denetleyen yetkililer sorumludur.

Oradaki ekmeklerini kazanan onlarca insan dükkanlarına kira veriyor ama kaloriferleri yanmıyor, tavanları akıyor bunun nedeni ise o dönemde kayyumun yapmış olduğu sıkıntılı işlerden kaynaklı.

Bu tarz olaylar AKP döneminin klasiği. Yapılan işlerde biz burayı nasıl yağmalarız burada nasıl bir rant elde ederiz anlayışıyla çalıştıkları için böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Eğer siz bunlardan hesap soramıyor ve bu işleri yapan kişinin yanına kar kalıyorsa işler sorunlar böyle devam eder. AKP'nin yönettiği her belediyede bu tür işler maalesef var” ifadelerini kullandı.

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