Kaza şehitlerine gözyaşları arasında veda edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 asker, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) için Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Şahin ve Avan'ın naaşları cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına konuldu. Bu sırada gözyaşlarına boğulan şehit yakınları ağıt yaktı. Şehit yakınlarını kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Saygı duruşuyla başlayan törende Adana İl Müftüsü Hasan Çınar şehitler için dua okudu. Duanın ardından şehit naaşları silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Astsubay Çavuş Burak Şahin’in cenazesi İstanbul'a, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenazesi ise Osmaniye’nin Düziçi ilçesine uğurlandı.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve çok sayıda kamu kurum müdürü ile komutanlar katıldı.

ŞEHİT AVAN’IN CENAZESİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Adana’nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığına ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avanın (28) cenazesi, Adana’daki törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camiine getirildi.

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avanı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmakın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)

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